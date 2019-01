Rozprávkový vstup Petry Vlhovej do nového roka: Jej slová hovoria za všetko

Výkony slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej robia v posledných dňoch obrovskú radosť celej krajine.

Petra Vlhová vyhrala novoročný paralélny slalom v nórskom Osle, keď vo finále porazila americkú lyžiarku Mikaelu Shiffrinovú. Slovenka mala z tohoto výsledku obrovskú radosť, čo potvrdili aj jej slová na instagrame.

"Konečne som to dokázala. Zvíťazila som v paralélnom slalome a je to úžasný pocit. Po Semmeringu je to ďalší perfektný a úspešný deň v mojej kariére. Neviem si predstaviť lepší začiatok roka a ak budeme takto pokračovať, bude to skvelé. Pokračujme takto ďalej. Gratulujem taktiež Mikaele Shiffrinovej a Wendy Holdenerovej, dobrá práca dievčatá," napísala Vlhová na svoj instagramový profil.

Slovenská lyžiarka tak nadviazala na výborné výsledky zo Semmeringu, v ktorom vyhrala obrovský slalom a o deň neskôr obsadila v slalome 2. miesto. Ďalšie preteky čakajú Vlhovú už 5. januára v chorvátskom Záhrebe.