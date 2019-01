Sme rodina chce mandát v europarlamente: Kollár chystá kandidátku, horúcou favoritkou Krištúfková

Predstavitelia opozičného hnutia Sme rodina sú tvrdí eurorealisti, sú za silné národné štáty a za to, aby sa neodovzdávali ďalšie a ďalšie kompetencie Bruselu.

V rozhovore pre TASR to povedal šéf Sme rodina Boris Kollár s tým, že hnutie je za pevné uchopenie Slovenska na Západe. Kandidátku do tohtoročných volieb do Európskeho parlamentu už v hnutí pripravujú. "Veľmi intenzívne na tom pracujeme, v januári ju ohlásime. Chceme získať aspoň jeden mandát v europarlamente, ak motyka vystrelí, aj dva," povedal Kollár.

Je možné, že na kandidátke Sme rodina budú dvaja poslanci NR SR, a to Ľudovít Goga a Petra Krištúfková. "Ja kandidovať nebudem, aj keď by to prinieslo hlasy. Lídra ešte vybratého nemáme," dodal Kollár. Aspoň časti svojich kandidátok doteraz predstavili dve parlamentné strany. Lídrom kandidátky koaličnej SNS by mal byť súčasný poslanec NR SR a prvý podpredseda strany Jaroslav Paška. Dvojkou bude Karol Konárik ml. a trojkou exminister školstva Ján Mikolaj. Eurokandidátku SaS povedú poslanci NR SR Eugen Jurzyca, Alojz Baránik a Lucia Ďuriš Nicholsonová.