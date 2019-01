Podľa Sakovej mohlo byť Slovensko do únosu Vietnamca zapletené nevedome: Zneužili našu pohostinnosť

Ak bolo Slovensko zapletené do únosu vietnamského občana a bol na to použitý vládny špeciál, bolo to nevedome. Pre TASR to povedala ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) s tým, že sú aj iné spôsoby, ako sa mohol dostať z krajiny.

Ak bolo Slovensko do únosu zatiahnuté, podľa Sakovej zneužili jeho pohostinnosť. "Ak sa toto preukáže, tak sa na úrovni diplomatických krokov príjmu opatrenia. Deklaroval to predseda vlády, minister zahraničných vecí aj ja," vysvetlila. Všetky lety ministrov a iných ústavných činiteľov vládnym špeciálom povoľuje minister vnútra zo svojej kompetencie. "Ja som síce mala na starosti v organizačnej štruktúre letku ministerstva vnútra, ale podpisovala som akurát vyúčtovanie zahraničných služobných ciest. Ja som nikdy nepodpisovala lety. Všetky lety, lety ministrov a iných ústavných činiteľov povoľuje minister vnútra zo svojej kompetencie. A jednotlivé lety zaraďuje do letového plánu šéf letky MV bez toho, aby štátny tajomník, pod ktorého letka patrí, mal o tomto informácie," ozrejmila. Otvoriť galériu Trinh Xuan Thanha uniesli z Berlína cez Česko a Slovensko. Zdroj: tasr Prípad vyšetrujú nemecké orgány činné v trestnom konaní, kde malo k únosu dôjsť. "Aj slovenský generálny prokurátor jasne deklaroval, že nemal zákonný dôvod na to, aby na základe nemeckého vyšetrovania začal podnikať právne kroky pre začatie vyšetrovania na Slovensku," vysvetlila Saková. Doplnila, že vyšetrovanie na Slovensku sa začalo v auguste 2018, kedy redaktorka jedného z denníkov podala trestné oznámenie za zneužitie právomocí verejného činiteľa. Toto trestné oznámenie bolo inšpekciou odmietnuté a jej rozhodnutie potvrdila aj prokuratúra. K únosu vietnamského podnikateľa a funkcionára tamojšej komunistickej strany Trinh Xuan Thanha z Berlína do Vietnamu malo dôjsť v júli minulého roka. Vietnamec bol v Nemecku v azylovom konaní, bol tak oficiálne chránený nemeckými úradmi. Nemecko preto vyšetruje možné porušenie medzinárodného práva Vietnamom, pričom sa zaoberalo aj možnou slovenskou stopou v únose s možným zneužitím slovenského vládneho špeciálu.