Letecká spoločnosť kvôli chybe predávala letenky takmer zadarmo: Šťastlivci ušetrili tisíce!

Letecká spoločnosť Cathay Pacific z Hongkongu uviedla, že uzná platnosť leteniek do prvej a business triedy, ktoré predala niekoľkým šťastlivcom za zlomok skutočnej ceny.

Dnes o tom informoval server BBC. Aerolinky omylom predali miesta v business triede na augustové lety z Vietnamu do New Yorku a späť za 675 dolárov. V júli a septembri pritom rovnaké letenky stoja 16.000 dolárov. Spoločnosť uznala, že "urobila chybu", ale oznámila, že letenky ponechá v platnosti. Na ceny leteniek upozornili blogeri o cestovaní 31. decembra, neskôr ich aerolinky stiahli. Nie je doteraz jasné, koľko leteniek Cathay Pacific týmto spôsobom predali. Maca Jaehnerta z Milwaukee v americkom štáte Wisconsin upozornili na ceny leteniek za bagateľ na twitteri. Využil šancu a rezervoval si lístok v prvej triede z Bostonu do Hongkongu a nadväzujúci let do Hanoja v business triede za 1220 dolárov. Letecká doprava zaznamenáva obrovský boom: To budeme mať nad hlavami toľkoto lietadiel?

Vždy vraj sníval o tom, že sa preletí prvou triedou, povedal televízii BBC. Čoby bloger o cestovaní a manažér sociálnych médií v technologickej spoločnosti zvyčajne cestoval turistickou triedou. "Jednosmerná letenka s Cathay v prvej (triede) stojí zhruba 18.000 dolárov, čo je tak trochu mimo moje možnosti," povedal. "Keď som si to vypočítal, zaplatil som s 95% zľavou ... Myslel som, že to musí byť buď akcia, na ktorú človek narazí raz za život, alebo chybný tarif, možno oboje," dodal. Vydýchol si, keď sa dopočul, že aerolinky ponechajú letenky v platnosti.

Tento omyl uzatvára pre leteckú spoločnosť zložitý rok 2018, v ktorom sa snažila vymaniť z dva roky trvajúcej hospodárskej straty. Spoločnosť bojuje s konkurenciou najmä čínskych nízkonákladových aeroliniek. V októbri spoločnosť zistila únik informácií zo svojho počítačového systému, pri ktorom mohli byť ukradnuté osobné údaje u viac ako deviatich miliónov zákazníkov. O mesiac skôr musela poslať jedno zo svojich lietadiel späť do lakovne, kde na bok lietadla chybne naniesli nápis "Cathay Paciic". Letecké spoločnosti často uznávajú letenky s chybne nastavenými cenami, v praxi sa však líši dopravca od dopravcu.