Vojna o Najväčšieho Slováka rozdelila krajinu: Top 10 osobností v ankete RTVS vyvolalo búrlivú diskusiu!

Od začiatku vyvoláva šou Najväčší Slovák veľké kontroverzie. Po týždňoch hlasovania RTVS ukázala TOP 100 osobností, ktoré Slovákov najviac zaujali.

Viaceré mená okamžite vyvolali búrlivé diskusie na sociálnych sieťach. Mnohí sa pýtajú, či Slovensko vôbec má dostatok „veľkých ľudí“, ktorí by zaplnili celý rebríček. Čo si o tom myslia historici? Fotogaléria 11 fotiek v galérii

V prvej desiatke ankety o Najväčšieho Slováka je jedenásť osobností. Solúnski bratia a vierozvestcovia Cyril a Metod sú totiž nominovaní spolu. Spoločnosť im robí aj speváčka Marika Gombitová, politik Ľudovít Štúr či športovec Peter Sagan. Na prvé priečky, o ktorých v konečnom poradí budú diváci ešte hlasovať do začiatku mája, sa dostali aj kontroverznejšie postavy ako komunistický politik Gustáv Husák, zbojník Juraj Jánošík či kňaz a politik Andrej Hlinka.

„Poradie osobností nebolo žiadnym spôsobom upravované. V rámci ankety bola vyradená len Perinbaba, keďže z ankety boli vylúčené fiktívne postavy,“ uviedla PR manažérka RTVS Silvia Turnerová. O prvej desiatke rozhodli ľudia SMS hlasovaním, do ktorého sa zapojilo 24-tisíc ľudí. Už dávnejšie pritom vyradili prezidenta slovenského štátu Jozefa Tisa za to, že bol právoplatne odsúdený za vojnové zločiny.

Producent programu Peter Núňez je s obsadením finálovej desiatky spokojný. „Výsledky hlasovania sú jasnou pozitívnou odpoveďou tým, ktorí majú strach z nevyzretosti slovenského národa a obávajú sa jeho neschopnosti zrelo odpovedať na otázky o sebe samom. Do top stovky sa nedostali žiadni extrémisti ani žiadni exoti,“ povedal Núňez.

Historik Jakub Drábik vysvetľuje, že máme veľa osobností, ktoré sú výnimočné. „Problém je opačný, že o nich veľa nevieme. Všeobecná vedomosť o týchto ľuďoch je veľmi nízka. Aj keď sa v ankete objavili niektorí ľudia ako Aurel Stodola či Jozef Murgaš, je stále tak vidieť, že veľa osobností je súčasných. To svedčí o tom, že naša pamäť ďaleko nesiaha,“ pripomína Drábik.

Máme slabú historickú pamäť

Jakub Drábik, historik

Som presvedčený, že súťaž by mala zmysel, ak by sa k tomu pristupovalo iným spôsobom. Že by sa to využilo na propagovanie ľudí, o ktorých vieme málo a zaslúžili by si, aby sme o nich vedeli. Je mi ľúto, že v prvej desiatke nie je viac žien. Top desiatka svedčí o historickom povedomí Slovákov.

Neučíme sa o osobnostiach

Katarína Zavacká, historička

Ako sa môžu ľudia u nás rozhodovať, kto je Najväčší Slovák, keď o nich nič nevedia. Napríklad taký Marián Blaha, kto vie, kto to bol? Bol to biskup, ktorý bol na mierovej konferencii vo Versailles za Slovákov. Bol to veľký človek a skoro nikto o ňom nevie.

O týchto osobnostiach sa jednoducho neučí. Treba zmeniť spôsob výučby dejepisu. Keby sa takáto súťaž brala vážne, musela by mať iné kritériá. Takto to nebolo. Niekto to chápal vážne, niekto to bral s humorom.

Top 10 osobností

Milan Rastislav Štefánik

Politik a generál francúzskej armády, ktorý sa výraznou mierou podieľal na vzniku Československa.

Peter Sagan

Fenomenálny cyklista, viacnásobný majster sveta, ktorý vyhral šesťkrát bodovaciu súťaž na prestížnej Tour de France.

Gustáv Husák

Komunistický prezident sa najskôr preslávil ako jeden z organizátorov SNP a po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR sa podieľal na normalizácii.

Cyril a Metod

Byzantskí vierozvestcovia zo Solúna priniesli na Veľkú Moravu písmo a preložili Bibliu do staroslovienčiny.

Andrej Hlinka

Kňaz a politik bol vedúcou osobnosťou slovenského politického života v prvej polovici 20. storočia.

Anton Srholec

Bol slovenský rímskokatolícky kňaz a salezián, spisovateľ a charitatívny pracovník, filantrop, zakladateľ a riaditeľ resocializačného centra Resoty.

Alexander Dubček

Ústredná postava reformného prodemokratického hnutia v komunistickom Československu, kde sa pokúsil zaviesť socializmus s ľudskou tvárou.

Ľudovít Štúr

Jazykovedec a vedúca politická osobnosť 19. storočia. Zaviedol spisovnú slovenčinu ako spoločný jazyk všetkých Slovákov.

Juraj Jánošík

Legendárny zbojník sa podľa ľudovej tradície zastával chudobných tým, že bral bohatým. Odsúdený bol za vraždu farára.

Marika Gombitová

Speváčka sa preslávila s kapelou Modus. Je držiteľkou viacerých prestížnych hudobných cien.

Výber z TOP 100

11. Jozef Gabčík, vojak

12. Jozef Kroner, herec

13. Ján Kuciak, investigatívny novinár

14. Andy Warhol, priekopník pop-artu

15. Vladimír Mečiar, expremiér

22. Mária Terézia, uhorská kráľovná

23. Milan Lasica, herec

35. Robert Fico, expremiér

38. Adela Vinczeová, moderátorka

47. Róbert Bezák, arcibiskup

55. Andrej Kiska, prezident

58. Andrej Danko, predseda NR SR

64. Svätopluk, vládca Veľkej Moravy

70. Pavol Dobšinský, spisovateľ

74. Matej Bel, polyhistor

84. Anastazia Kuzminová, biatlonistka

88. Vavro Šrobár, medzivojnový politik

92. Matúš Čák Trenčiansky, uhorský šľachtic

96. Ivan Bella, kozmonaut

100. Miroslav Válek, básnik

Víťazi v iných krajinách

Česko (2005)

1. Karol IV. (český kráľ v 14. storočí)

2. T. G. Masaryk (prvý prezident Československa)

3. Václav Havel (prvý prezident ČR)

Pôvodne sa na prvých miestach umiestňoval Jára Cimrman - rýdzo fiktívna postava. Po dohode ho z hlasovania vyradili. V ankete Najväčší zloduch zase vyhral Klement Gottwald pred Stanislavom Grossom a Václavom Klausom.

Spojené Štáty americké (2005)

1. Ronald Reagan (40. prezident USA)

2. Abraham Lincoln (16. prezident USA)

3. Martin Luther King jr. (bojovník za ľudské práva)

Spojené štáty hlasovali za Najväčšieho Američana prostredníctvom pevných liniek, SMS a internetu. Každý z nich mohol voliť trikrát a nominovať tri osobnosti - spolu teda deväť. JFK sa prekvapivo ocitol až na 16. mieste, predbehli ho napríklad Albert Einstein (14.) alebo Elvis Presley (8.).

Rusko (2008)

1. Alexander Nevský (panovník v 13. storočí)

2. Piotr Stolypin (predrevolučný politik)

3. Josif V. Stalin (sovietsky diktátor)

V Rusku riešili škandál okolo hlasovacieho systému, keďže roboty mohli generovať nekonečný počet hlasovaní a odhalilo sa, že hlasy za Lenina a Stalina boli obmedzované. Nakoniec zmenili systém. Pobavenie vyvolal fakt, že v ankete o Najväčšieho zloducha sa umiestnili tie isté mená ako o najvýznamnejšiu osobnosť.

Veľká Británia (2002)

1. Sir Winston Churchill (premiér počas 2. svetovej vojny)

2. Isambard Kingdom Brunel (vynálezca z 19. storočia)

3. Diana (princezná z Walesu)

Najvyššie umiestnenou žijúcou osobnosťou Veľkej Británie sa vtedy stala Margaret Thatcherová. V prvej stovke sa ocitli aj Bono a Bob Geldolf, jediným členom Beatles mimo prvej stovky bol Ringo Starr.