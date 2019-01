Táto opacha bude strašiakom MS v hokeji: Rozlúsknutie problému je v nedohľadne

Výstavba bizniscentra v centre Košíc je ohrozená! Developerská spoločnosť CTR business center III. a zhotoviteľ stavby Strabag zvádzajú tvrdý súboj o miliónové investície.

Prvotné zdržania vyústili až k pozastaveniu výstavby objektu, ktorý mal byť dokončený do začiatku májových MS v hokeji 2019. Dnes v areáli nedostavaného centra badať už len pohyb pracovníkov súkromných bezpečnostných služieb (SBS).

Podľa Strabagu kameňom úrazu má byť nezhoda medzi realizačným projektom a projektom pre stavebné povolenie i samotným stavebným povolením. Investora na to mal upozorniť po roku od začiatku stavby. Stavať mal objekt s 55 izbami, 27 apartmánmi a 59 bytmi. Realizačný projekt však obsahoval 151 bytov bez hotelovej časti.

„Stavebný úrad nám odpovedal, že to nevyžaduje samostatné povolenie na zmenu stavby pred dokončením a že to budeme riešiť v rámci kolaudácie stavby. Všetky podklady mal Strabag k dispozícii,” reagoval zástupca investora Ján Horváth. Strabag sa zase oháňa 2 stanoviskami právnikov, že zmluva o dielo je neplatná.

„Preto nám odporučili okamžite ukončiť stavebné práce a vyzvať investora na rokovania o alternatívach: urovnať doterajší stav a uzatvoriť platnú zmluvu o dielo či vrátiť vzájomné plnenie a ukončiť spoluprácu,” uviedol Juraj Hirner, konateľ a riaditeľ spoločnosti Strabag. Dodal, že sa obrátili na súd, aby určil, kto je teraz vlastníkom stavby. Strabag tvrdí, že budovu vlastní on. Zástupca investora, že developer oplotil ich vlastnú stavbu.

„Rozhodli sme sa, že si budeme chrániť svoj majetok a vstúpili sme tam s najatou SBS. Som presvedčený, že vojna právnikov nebude dlho trvať,” myslí si Horváth. Podľa neho existujú tri riešenia. „Buď sa Strabag vráti a budeme pokračovať, prípadne bude stavať tretia spoločnosť a my sa budeme so Strabagom súdiť. Ešte môže súd rozhodnúť predbežným opatrením, že je to majetok Strabagu, čo je pre mňa nepredstaviteľné,“ dodal.