Kim Kardashian a Kanye West budú mať 4. dieťa: Exotická kráska však o brušku môže len snívať

V okolí slávneho páru sa začína šepkať o ďalšom tehotenstve. Vyzerá to tak, že rodina rapera a módneho návrhára Kanyeho Westa (41) a jeho ženy Kim Kardashian (38) sa rozrastie o nového člena.

Zdroj blízky celebritným manželom uviedol, že v roku 2019 by mal k dcérkam North, Chicago a synovi, ktorý sa volá Saint, pribudnúť nový súrodenec. Toho by si mali nechať vynosiť náhradnou matkou, keďže už v minulosti sa im takáto forma rozšírenia rodiny vydarila. Práve Kim sa viackrát v médiách prezentovala svojou túžbou po veľkej rodine. Ako píše portál Etonline, minulý mesiac povedala, že "tri deti sú dosť, ale nikdy neviete, ako sa to vyvinie."

"Dostanú v roku 2019 skvelý darček a už teraz sa nevedia dočkať," prezradil médiám dobre informovaný zdroj. Povedal tiež, že to bude zrejme posledný potomok, ktorého spolu manželia plánujú. Je však známe, že Kim si vždy veľmi pochvaľovala dospievanie medzi mnohými súrodencami a preto sa nikdy nedá povedať, či sa nerozhodnú aj pre ďalšie dieťatko. Kanye sa zas nikdy netajil tým, že by chcel mať toľko detí, koľko sa len bude dať. Kim Kardashian West nechala svoju 10-mesačnú dcérku so sestrou: Mala na to bizarný dôvod

Už v minulosti sa hviezda reality show Kardashianky pre médiá rozhovorila o tom, ako ju mama pripravovala na podobné situácie. "Všetci mi hovorili, že mať tri deti je ťažké, mama ma na to pripravovala, no ja si myslím, že by bolo pekné mať aj štvrté dieťa, súrodenca pre Saint." Rovnako zdôraznila, že úloha matky početnej rodiny ju napĺňa a baví.