Nikola Weiterová sa chce s otcom zmieriť: Má to však jeden veľký háčik

Pohnú sa konečne ľady? Dcéra šlágrového speváka Otta Weitera (63) Nikola (27) sa so svojím otcom nestýka už vyše troch rokov. Nahnevalo ju totiž, že sa jej kráľ evergreenov nezastal v čase, keď potrebovala jeho ochrannú ruku.

Weiter, naopak, tvrdí, že ho mladá fitneska, ktorá sa v USA živila provokatívnymi tancami, ignoruje. Zdá sa, že medzi „rozhádancami“ predsa len svitá na krajšie vzťahy, pretože Nikola túži po zmieri s otcom. Má však jasnú podmienku! Otvoriť galériu Weiterová by sa so svojím otcom rada udobrila. Zdroj: ank Smutný rozkol v rodine Wei­terovcov nastal v čase, keď sa na verejnosti objavili pikantné fotky spevákovej dcéry Nikoly. Bývalá tanečnica a fitneska si totiž za oceánom sporo odetá privyrábala v klube a súčasťou jej vystúpenia boli aj hračky pre dospelých. Nikola tvrdí, že nič zlé vtedy nerobila a slávny otec ju mediálne potopil.

Vzťahy sa skončili na bode mrazu, ale napriek všetkému cítiť náznak jari.„Viem, samozrejme, otcovi odpustiť, je to predsa môj rodič, hoci niekedy sa tak nesprával. Nechcem žiť v nejakom hneve, ale musí niečo pre to urobiť aj on,“ povedala Novému Času mladá Weiterová s tým, že má jasnú predstavu, ako by to celé malo prebehnúť. „Ak si otec prizná chybu a povie: ,Dcéra, prepáč,‘ tak verím, že to medzi nami napravíme,“ dodala Nikola s tým, že ju stále bolí otcovo správanie po zverejnení jej šteklivých záberov.

„Cítim sa ukrivdená. Celé to bola absolútna lož a on sa ma ako rodič nezastal, keď som ho najviac potrebovala. Keby sa o mňa zaujímal, videl by to sám,“ vyhlásila. „Žijem usporiadaný život,“ uzavrela Nikola s tým, že počas nedávnych Vianoc kontaktovala otca esemeskou, na ktorú čakala odpoveď. Samotný Weiter na naše otázky a telefonát nereagoval.