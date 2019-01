Guardiola prehovoril o Liverpoole: Prekvapil všetkých fanúšikov

Štvrtkový zápas 21. kola anglickej Premier League 2018/2019 medzi futbalistami Manchestru City a FC Liverpool môže napovedať mnoho ohľadne súboja o tohtosezónnu majstrovskú trofej v anglickej dlhodobej súťaži.

"Citizens" boli ešte pred niekoľkými týždňami neohrozenými lídrami ligovej tabuľky, ale prišiel december a mužstvo Pepa Guardiolu nielenže ustúpilo z dominantnej pozície, ale súperovi z Liverpoolu dovolilo utvoriť si na 1. mieste v tabuľke komfortný náskok.

ManCity v tejto chvíli stráca na "The Reds" sedem bodov a ak chce zdramatizovať situáciu na popredných priečkach v Premier League, musí doma na Etihad Stadium zabodovať naplno. "Naša hrdosť v ostatných týždňoch trochu utrpela," pripomenul stopér City Vincent Kompany tri decembrové prehry s Chelsea, Crystal Palace a Leicestrom City. "Máme však na to, aby sme to zlomili na našu stranu. Všetko závisí na nás. Každý, kto príde na štadión, musí byť pripravený zabojovať," doplnil odhodlane 32-ročný Belgičan.

Tréner úradujúceho anglického majstra Guardiola pred niekoľkými dňami priznal, že momentálna forma Liverpoolu ho trošku desí. "Aktuálne je to možno najlepší tím v Európe a možno aj na svete," zložil 47-ročný Španiel poklonu neúspešnému finalistovi uplynulého ročníka Ligy majstrov.

Prvý tohtosezónny vzájomný duel sa v októbri na Anfielde skončil bezgólovou remízou. Liverpoolčania vlani nepodľahli Manchestru City ani v jednom zo štyroch súťažných zápasov. Dosiahli v nich tri víťazstvá (vrátane dvoch vo štvrťfinále LM 2017/2018, pozn.) a jednu remízu. Triumfovali dokonca aj v rámci predsezónneho Medzinárodného pohára majstrov (2:1). Ak mužstvo nemeckého trénera Jürgena Kloppa v Manchestri neprehrá, urobí dôležitý krok k premiérovej majstrovskej trofeji od sezóny 1989/1990.