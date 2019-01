Otvorená spoveď Rytmusa po zápase s Marpom: Pravda o ich vzťahu a či bude pokračovať v boxe

Slovenský reper Patrik Rytmus Vrbovský má za sebou premiéru v boxerskom ringu. V závere kalendárneho roka 2018 sa pred vypredanou pražskou O2 Arenou postavil českému reperovi a niekdajšiemu profesionálnemu thaiboxerovi Otakarovi Marpovi Petřinovi.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Domáci bojovník napokon zvíťazil jednomyseľným výrokom arbitrov. Počas zápasu sa Rytmus v druhom kole až trikrát ocitol na zemi, ale napokon vydržal celých pôvodne vypísaných šesť kôl. Po prvotine medzi šestnástimi povrazmi je spokojný.

"Som veľmi vďačný za túto skúsenosť, pretože mám 42 rokov a zvládnuť šesť kôl pred 17 000 ľuďmi podľa mňa nie je sranda. V druhom kole som mal veľkú krízu, ale ustál som to. Mal som šťastie, že v treťom kole som videl, že sa 'vybúchal'. Vtedy som si povedal, že do šiesteho kola to vydržím. Keď som bol na kolenách, počkal som, kým rozhodca napočíta do ôsmich, pretože som cítil, že som 'chytený'. Išlo o to, aby som to rozdýchal," prezradil pre isport.cz Rytmus.

"Som naozaj rád, že som to ustál, lebo som mal veľmi veľkú krízu. Je to však iné, keď niekto dostane 'bombu' na bradu a nevie o sebe. Ja som vedel, kde som a počul som, ako rozhodca počíta. Tak som si počkal a potom som išiel znovu na to. Marpo sa pokúsil využiť, že som to ešte 'neroztancoval', chcel ma zostreliť a to mu zobralo veľa síl," dodal.

Priznal, že spomenuté druhé kolo bolo preňho naozaj náročné. "Vtedy som mal najväčšiu krízu, inak to bolo, myslím si, celkom fajn. Snažil som sa držať si odstup, otravovať ho prednou rukou, sem-tam i zadnou. Marpo bol ostrý a rýchly," zhodnotil člen hudobného zoskupenia Kontrafakt, ktorý vo štvrtok 3. januára oslávi 42. narodeniny.

Nad taktikou príliš nerozmýšľal, snažil sa bojovať až do poslednej sekundy. "V ringu je človek tu a teraz. Nerozmýšľa o tom, čo urobí o 10 sekúnd. Snaží sa prežiť každé kolo. Ja nemám skúsenosti, takže si neviem naplánovať, čo budem robiť v ktorom kole. Vycítil som, že mu dochádzajú sily a povedal som si, že do toho šiesteho kola dôjdem," uviedol.

V Rytmusovom rohu stál tréner a úspešný slovenský boxer Tomi "Kid" Kovács. Čo radil počas zápasu svojmu zverencovi? "Je to dobré, rozdýchaj to, ideme ďalej. Nemal mi povedať čo iné," uviedol Vrbovský.

Už pred zápasom pre agentúru SITA elitný slovenský reper uviedol, že jeho boxerská kariéra zrejme nebude mať pokračovanie. "Ďakujem za túto príležitosť. Pol roka som sa na zápas pripravoval a obdivujem každého profesionálneho športovca. Urobiť váhu, pripraviť sa psychicky a všetko okolo toho... Nie je to jednoduché. Ja už mám rozbehnutý vlak svojich vecí a musel som vystúpiť z komfortnej zóny. Priznám sa, že ma to už i otravovalo a chcel som to mať za sebou. Po zápase som Marpovi poďakoval za možnosť bojovať s ním. Máme spolu i skladbu, takže hrať sa na to, že sa nenávidíme, je, podľa mňa, scestné. Sme kamaráti, ale v ringu išlo kamarátstvo bokom, hoci vzájomný rešpekt tam bol," uzavrel Rytmus.