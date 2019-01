Tomi Kid Kovács s manželkou Dominikou: Smútok zaháňajú prácou

Obrovská podpora. Najúspešnejší slovenský profesionálny boxer Tomi Kid Kovács s manželkou Dominikou ju dostávajú od svojich blízkych, priateľov i fanúšikov po tom, ako na Silvestra prišli o nenarodené bábätko.

S ťažkou situáciou sa vyrovnávajú pri práci na vysnívanej a v našej geografickej oblasti jedinečnej Akadémii Tomiho Kida, ktorá je po troch rokoch veľkej driny tesne pred dokončením!

Známy boxer s manželkou a so synom Kristiánom očakávali prírastok do rodiny, čo svetu oznámili na začiatku decembra. Lenže v závere roka, presne na Silvestra, Dominika o dieťa prišla. „V pondelok ráno som mala bolesti v podbrušku s krvácaním a už som cítila, že sa niečo deje. Na pohotovosti mi lekár potvrdil, že som práve prekonala spontánny potrat. Dostali sme tvrdú lekciu,“ zverila sa úspešná fitneska, ktorej najväčšou oporou boli a sú práve manžel so synom. K nim sa však pridalo aj množstvo priateľov a fanúšikov, ktorí celej rodine adresovali povzbudivé slová na sociálnej sieti. „Ďakujem krásne za podporu, nedá sa všetkým ani odpísať. Vedela som, že vás bude veľa, ktoré si niečím takým prešli, ale netušila som, že vás bude až toľko a s oveľa ťažšími príbehmi. Ja som naozaj vďačná, že mám dieťa a skvelého manžela. Brala som to ako samozrejmosť, ale teraz vidím, že to vôbec nie je samozrejmosť, ale dar,“ napísala Dominika Kid Kovácsová.

Na stratu nenarodeného dieťatka spoločne s Tomim zabúdajú aj pri dokončovacích prácach na akadémii boxu, ktorú dokázali urobiť v Matúškove pri Galante z 300 rokov starej sýpky. „Mal som sen, víziu, plán i chuť. Odhodlane som sa vybral na cestu za svojím snom, trvalo to skoro tri roky, ale sme v cieli,“ teší sa Tomi Kid, ktorý v niekdajšej ruine strávil množstvo dní so zbíjačkou či s kladivom v rukách spolu so svojím otcom, zverencami i s dobrovoľníkmi. „Dali sme to a už čoskoro otvárame naše športové centrum,“ dodala Tomiho manželka.