Godla podržal svoj tím: Kanade pokazil Silvestra

Silvester mal pracovný, ale vôbec mu to neprekážalo. Slovenský hokejový brankár Denis Godla (23) nastúpil v závere roka na finále 92. ročníka Spenglerovho pohára vo švajčiarskom Davose proti Kanade a svojmu klubu KalPa Kuopio vychytal víťazstvo 2:1 sn. Nový rok privítal so spoluhráčmi na letisku vo Fínsku a symbolicky si pripili až s hodinovým oneskorením v kabíne.

KalPa sa na najstaršom turnaji na svete predstavila prvýkrát a hneď ho aj ovládla. „Zrejme nikto to nečakal, no podarilo sa. Bol to naozaj kvalitný turnaj s výbornými súpermi a pre všetkých z nás nová skúsenosť. Išli sme si tam hlavne užiť spoločný čas, keďže máme pomerne mladý tím a chceli sme sa dať dokopy. Vo fínskej lige nám to totiž zatiaľ nejde podľa predstáv. Hrali sme dobre v defenzíve, čo nám doteraz chýbalo, a vo finále sme už nemali čo stratiť,“ povedal pre Nový Čas Denis Godla. Nastúpil v úvodnom zápase proti Třincu (3:1) a vo finále zažiaril proti Kanade (2:1 sn) 39 úspešnými zákrokmi!

„Vo finále som sa cítil výborne, atmosféra bola parádna, čo však platilo o všetkých zápasoch. Stále bolo vypredané. Rok sme zakončili najlepším možným spôsobom a verím, že to bude dobrá motivácia i povzbudenie do nového,“ uviedol slovenský reprezentant. Rok 2019 privítal na letisku v Kuopiu, keďže výprava hneď po turnaji zamierila do Fínska. „Asi hodinu po polnoci sme si symbolicky pripili na štadióne. V utorok sme mali voľno a včera dobrovoľný tréning, keďže posledné dni boli náročné na cestovanie,“ dodal Godla.