Ruský kapitán Kostin pozná recept na Slovákov: Jednej veci sa chce vyvarovať

Ruskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov ako jediní prešli základnou skupinou na majstrovstvách sveta hráčov tejto vekovej kategórie bez straty bodu.

Vo štvrťfinálovom súboji proti slovenským rovesníkom budú preto papierovými favoritmi. Samotní hráči "zbornej" priznali, že o súperovi veľa nevedia, ale nechcú ho podceniť.

"Slovákov príliš nepoznáme. Nesledovali sme ich zápasy, ale myslím si, že tým sa zaoberal nás trénerský štáb, ktorý nás na tento duel musí pripraviť. Rozhodne ich nemôžeme podceniť. Na majstrovstvách sveta juniorov sme v minulosti videli nejedno prekvapenie, keď slabší tím prekvapil ten silnejší," cituje portál Sport24.ru útočníka Klima Kostina, ktorý je kapitánom tímu a ako jediný z ruskej reprezentácie pôsobí v zámorskej AHL.

Zverenci Valerija Bragina sa spoliehajú predovšetkým na kolektívne pojatie hry a na kvalitnú defenzívu. Turnajom zatiaľ prechádzajú bez zaváhania aj napriek tomu, že im chýba najväčšia hviezda v podobe Andreja Svečnikova. Krídelník ročníka 2000, ktorý sa teoreticky môže predstaviť aj na nasledujúcich MS do 20 rokov, momentálne nastupuje v NHL za Carolinu Hurricanes. Úlohy lídrov tímu sa preto museli ujať iní hráči. Jedným z nich je aj stredný útočník Pavel Šen, ktorý je najlepším strelcom mužstva s troma presnými zásahmi.

"Tréneri si pozrú video, rozoberú ho a ukážu nám, ako máme hrať proti slovenskému tímu. Na turnaji nie sú žiadni slabí súperi, všetci majú svoju silu. Bude to bitka. Teraz sa začína fáza turnaja, v rámci ktorej nás čakajú len dôležité zápasy. Nemôžeme si dovoliť si podceniť súpera, pretože potom by sme za to zaplatili príliš vysokú cenu a tomu sa chceme vyhnúť," vyjadril sa 19-ročný Šen, ktorý je hráčom Salavatu Julajev Ufa.