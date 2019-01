Stred Slovenska postihla kalamita: Pre sneženie zatvorili Donovaly aj niektoré cesty

Husté sneženie aktuálne komplikuje dopravu na viacerých cestách v Žilinskom kraji.

Polícia vyzýva vodičov, aby boli na cestách opatrní, trpezliví a ohľaduplní. "Husté sneženie a zhusťujúca premávka je na cestách od Makova do Čadce, medzi Žilinou a Terchovou, medzi Žilinou a Martinom a na Liptove," informovala v stredu popoludní žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.

Donovaly opäť uzavreli

Aj keď polícia krátko po poludní povolila nákladným vozidlám nad desať metrov prejazd horským priechodom Donovaly, po 15. hodine ho pre tieto vozidlá opäť uzavrela. Dôvodom je tak ako predtým husté sneženie v tejto časti Slovenska. Informovalo o tom Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Aktuálne je prejazdný bez obmedzení horský priechod Šturec, ktorý bol od skorého rána zhruba do 10. hodiny pre nákladné vozidlá dlhšie ako desať metrov uzavretý.

Komplikácie najmä na severe

Sneženie komplikuje dopravu na viacerých miestach Slovenska, predovšetkým však na severe. Horský priechod Donovaly na ceste I/59 je pre husté sneženie uzavretý pre vozidlá nad desať metrov dĺžky. V okresoch Kežmarok a Stará Ľubovňa sa na cestách vytvárajú snehové jazyky a záveje. Pre silné sneženie a vietor je uzavretá aj cesta III/3061 Štrba – Šuňava. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Na ceste I/18 medzi Východnou a Važcom, ale aj na horskom priechode Besník sa tvoria snehové jazyky. Pre silné sneženie je znížená dohľadnosť do 100 metrov v lokalitách Svrčinovec, Čierne-Polesie, Skalité, Čadca, Brodno, Horelica, Štrba, Pastierske, Dovalovo, do 200 metrov v lokalitách Pusté Pole, Liptovský Hrádok, Malý Lipník, Spišská Stará Ves, Stará Ľubovňa, Námestovo, Trstená a Haligovce. Cesta II/584 úsek Srdiečko - Bystrá je prejazdná len so snehovými reťazami.

Podľa SSC sú všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem úsekov D1 Ivachnová - Važec, D1 Dubná skala - Martin, na Orave R3 Sedliacka Dubová - Široká a R3 Trstená - Tvrdošín, kde je na vozovkách vrstva čerstvého až kašovitého snehu do dvoch centimetrov. Na úseku D3 Svrčinovec - Poľana - Skalité je miestami čerstvý sneh do piatich centimetrov.