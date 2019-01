Chomisteková vždy dráždila sexi postavou, teraz nechtiac odhalila krutú realitu: Jej fotka z hôr vás vydesí!

Riaditeľka súťaže Miss Slovensko Karolína Chomisteková je neobyčajne krásnou ženou, svoje sociálne siete preto zásobuje fotografiami, ktoré sa tešia veľkej obľube medzi fanúšikmi. Na jednej fotke, ktorú zverejnila len pred pár dňami, však bije do očí znepokojujúci detail.

Karolína Chomisteková je úspešnou mladou ženou a svojím pôvabom si získala množstvo fanúšikov na Slovensku aj vo svete. Modelka na sociálnych sieťach rada vystavuje na obdiv nielen svoju bábikovskú tvár ale aj dokonalú postavu. Čitateľ si však na jednej z posledných fotiek všimol niečo znepokojujúce.

Život modelky je prísny a dievča si málokedy môže dovoliť zhrešiť v jedálničku. A zatiaľ čo počas sviatkov každý priberal, Karolína sa zrejme koláčikov a kapustnice ani len nedotkla. Aspoň tak to vyzerá na jej fotografiách. No nepreháňa to už trošku naša slovenská kráska?

V lete sa sexi brunetka chválila vyšportovanou postavou, no fotografia z hôr vyvoláva obavy o jej zdravie. Sexica je odfotená z profilu a je jasne vidieť, že pred mrazom ju môže ochrániť iba kvalitné oblečenie, no v žiadnom prípade sa nedá hovoriť o nejakej vrstve tuku. Modelke zmizol zadoček a v páse pôsobí, akoby sa mala čochvíľa prelomiť.

A hoci pri jej povolaní je chudá postava podmienkou, vynárajú sa otázniky, či na seba Karolína nie je až príliš prísna.