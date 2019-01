Pohoršený pápež František kritizoval pokrytcov medzi katolíkmi: Chodia do kostola, no potom robia toto

Pápež František kritizoval v stredu pokrytcov v katolíckej cirkvi, informovala agentúra DPA.

Pápež počas audiencie upozornil na častý jav, keď ľudia síce chodia pravidelne do kostola, no v osobnom živote nenávidia ostatných ľudí a vyjadrujú sa o nich negatívne. "Lepšie je nechodiť do kostola. Ži ako ateista," povedal.

František stojaci na čele katolíckej cirkvi, ktorá má po celom svete 1,3 miliardy veriacich, prejavil svoju schopnosť spájať sa s bežnými ľuďmi, píše DPA. Pápež podľa nej žartoval s členmi akrobatickej skupiny z Kuby, ktorá počas audiencie vystúpila, a skúšal aj udržať futbalovú loptu na špičke prsta.