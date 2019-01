Kamila Magálová si žiadne predsavzatie nedala: Prečo si nič do budúcnosti neplánuje?

Slovenská herečka Kamila Magálová si už do nového roka nedáva žiadne predsavzatia, ani si podľa vlastných slov nič neplánuje.

„Všetko je už totiž tam hore aj tak napísané a my sa len musíme snažiť, aby sme slušne žili a nikomu neubližovali. Potom k nám bude osud zhovievavý,“ skonštatovala v rozhovore pre agentúru SITA.



Základom k spokojnému a harmonickému žitiu s druhými je pritom podľa nej už len to, že sa ľudia medzi sebou slušne pozdravia. „Výchova je dôležitá, a nielen v škole, najmä doma, a pozdravením sa to začína - od toho sa potom odvíja všetko ostatné. Možno sa to zdá ako banalita, no čudovali by ste sa, nebýva to také bežné,“ poznamenala herečka.