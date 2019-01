Briti si o následníkovi trónu myslia svoje: Toto sa princovi Charlesovi nebude páčiť

Takmer polovica britskej verejnosti sa domnieva, že princ Charles by mal umožniť svojmu najstaršiemu synovi Williamovi stať sa po smrti kráľovnej Alžbety II. novým britským panovníkom. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre denník The Independent vykonala spoločnosť BMG Research.

Prieskumom sa zistilo, že 46 percent Britov si praje, aby Charles - prvý v nástupníckej línii - okamžite abdikoval, čím by posunul trón Williamovi, vojvodovi z Cambridgea. Iba 20 percent respondentov si myslí, že Charlesova manželka Camilla by mala dostať titul kráľovná, ak by sa Charles stal ďalším britským monarchom. Fotogaléria 5 fotiek v galérii Princ z Walesu je najdlhšie slúžiacim právoplatným dedičom trónu v britských dejinách. Prvým v nástupníckej línii sa Charles stal v roku 1952 po smrti svojho starého otca Juraja VI. Napriek značnej podpore verejnosti pre navrhovaný krok je však málo pravdepodobné, že ustúpi v prospech svojho syna, napísal v stredu The Independent. Charles pri príležitosti svojich 70. narodenín v novembri vyhlásil, že sa ako kráľ nebude miešať do politických záležitostí. Zároveň uznal, že nebude môcť robiť tie isté veci, ktoré robil ako dedič čakajúci na trón. Najväčšiu podporu má navrhovaná idea Charlesovej abdikácie v prospech Williama medzi mladými ľuďmi vo veku 18-24 rokov.