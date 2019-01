Mrazivé zábery z filmu Trhlina: Mary Bartalos skončila v náručí kolegu

Ponurý Tribeč je pekelné miesto, odkiaľ sa nemusíte vrátiť živí... Už čoskoro sa dočkáme filmu Trhlina, ktorý vznikol na námety rovnomennej knihy, a hovorí o tajomnom miznutí ľudí, siahajúcom hlboko do histórie. Podarí sa štvorici ľudí, ktorí sa rozhodli pátrať na vlastnú päsť, vyriešiť záhadu, ktorá máta Slovensko už niekoľko desaťročí? Lebo to, čo v pohorí Tribeč zažijú, ich životy nadobro zmení. A nie je vôbec isté, že sa z neho vrátia živí... Trhlina bola natočená ako trojdielna filmová miniséria pre TV Joj a jej filmová podoba sa dostane do našich kín už 24. januára 2019.