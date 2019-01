Železnice vypravia mimoriadne rýchliky: Niektoré spoje sú už vypredané nad 90%

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vypraví v piatok 4. januára ďalší mimoriadny rýchlik na východ krajiny.

Vlak vyštartuje z Bratislavy o 13.49 h a do Košíc má plánovaný príchod o 19.46 h. V opačnom smere pôjde podľa hovorcu spoločnosti Tomáša Kováča mimoriadny rýchlik v pondelok 7. januára. Z Košíc bude vyrážať o 14.14 h a do Bratislavy by mal prísť o 20.16 h. Rýchliky budú pozostávať z desiatich vozňov druhej triedy.

"Okrem mimoriadnych rýchlikov bude od piatka 4. januára do nedele 6. januára vypravených ešte 15 posilových vlakov, ktoré sú zapracované v cestovnom poriadku," avizoval tiež Kováč.

Čo sa týka aktuálnej obsadenosti vlakov, cestujúci majú v stredu záujem predovšetkým o spoje smerujúce z východu Slovenska na západ krajiny. Napríklad rýchlik s odchodom z Košíc o 12.07 h smerujúci do Bratislavy je obsadený na 97 %, nasledujúci spoj o 14.07 h má miesta vypredané na 93 %. Na 91 % je zároveň vypredaný aj EuroNight (EN) vlak, ktorý o 20.26 h vyráža z Košíc a smeruje do Prahy.

Zo štvrtkových (3.1.) spojov je napríklad už v súčasnosti na 89 % obsadený InterCity (IC) vlak, ktorý o 11.12 h vyráža z Košíc a smeruje do Bratislavy. Na 76 % je zároveň obsadený aj rýchlik, ktorý o 6.13 h vyráža z Bratislavy a smeruje do Košíc. "Cestujúcej verejnosti odporúčame, aby si cestovné lístky a rezervácie miest zabezpečila v dostatočnom časovom predstihu," dodal Kováč.