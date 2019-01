Petra si myslela, že je obyčajný deň, kým nepozrela oproti: Trvalo to len chvíľu, ale zapamätám si to na dlho!

Ten pohľad stál za to. Nebeské divadlo sa premietlo na zem medzi sviatkami.

Aj vy ste sa stali v prírode svedkom nejakého zvláštneho úkazu? Pošlite nám fotky na tip@novycas.sk!

Petra akurát pracovala na záhrade, keď si všimla nevídanú hru slnka na východe Slovenska. Počas víkendu bolo pri Prešove premenlivé počasie a keď občas slnko vykuklo spoza oblakov, naskytla sa veľmi inšpiratívna chvíľa.

Petra sa obzrela v pravom momente. Slnečné lúče sa opreli do kopca oproti jej záhrade a na jednom mieste ho sfarbili do sýtooranžova. Pohľad sa jej našťastie podarilo zvečniť, hoci trval len pár sekúnd. "Bolo to rýchle, no také niečo som ešte nevidela. Akoby slnko odkrojilo z kopca. Trvalo to len chvíľu, ale určite si to zapamätám na veľmi dlho," povedala čitateľka.