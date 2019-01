Škandalózne zistenie o novom priateľovi Moniky Bagárovej: Uspokojoval sa pred kamerou!

Česká speváčka Monika Bagárová (24) je zamilovaná, tým šťastným mužom je úspešný MMA zápasník.

Makhmud Muradov (28) má ostré päste a uzbecký pôvod. Ako však zistil portál extra.cz, mladý muž pred šiestimi rokmi nakrútil erotické video. V ňom sa pre potešenie homosexuálov vyzliekol a uspokojoval. Táto informácia však krásnu Moniku nešokovala.

,,Viem to od úplného začiatku. Postavila som sa k tomu tak, že každý v živote môže v určitej situácii urobiť niečo, čo ho v budúcnosti bude mrzieť. Viem ale o jeho vtedajšej životnej situácii. Viem, čo sa dialo, aké ťažké to mal,“ drží speváčka pri svojom milom. ,,Povedala som si, že sa ma to vlastne netýka. V tom čase som ho nepoznala, spoznala som ho až teraz ako človeka, ktorého milujem, stojím pri ňom a nemôžem a nechcem ho za to súdiť. Som ale veľmi rada, že mi to povedal, aj keď to nebolo jednoduché ani preňho, ani pre mňa. Ale rozhodla som sa, že ho milujem a budem pri ňom stáť.“

Zdá sa, že aj vo svete MMA, kde sa Makhmud pohybuje, už tento jeho prehrešok prehrmel. ,,Je to vážený a nádejný športovec, ktorému sa darí veľmi dobre a ľudia si ho za to cenia. Toto mú už dávno odpustili,“ povedala pre extra.cz Monika.