Čo vás čaká v roku 2019? Zistite, ktorý mesiac bude podľa horoskopu pre vás tým najhorším

Urobili ste za starým rokom hrubú čiaru? Fajn, teraz si prečítajte, na ktorý mesiac by ste sa mali psychicky pripraviť, pretože bude pre vás tým najnáročnejším.

Ktorý mesiac vám prinesie problém? Prečítajte si horoskop podľa astrofame.com.

Baran - júl

Barani by mali zbystriť pozornosť a psychicky sa pripraviť na mesiac júl, kedy sa u nich bude zvyšovať napätie a do ich cesty vstúpi konflikt.

Býk - december

Počas splnu v decembri zažijete intenzívny emocionálny čas. Napätie budete zažívať predovšetkým na pracovisku a pozor by ste si mali dať najmä vo vzťahoch.

Blíženci - február

Pre blížencov bude najnáročnejší hneď druhý mesiac v roku. Zmätok a úzkosť zamaskujú rozhodnutia, ktoré urobia. Ste náchylný k tomu, že vás ľudia oklamú alebo vami manipulujú, preto skúste získať dôveryhodný druhý názor na vec.

Rak - marec

Vaše najväčšie výzvy v tomto mesiaci budú romantické. Budete mať síce energiu, no potom sa zastaví akýkoľvek pokrok, ktorý ste v randení alebo vo vzťahu urobili. To všetko by sa však malo zmeniť v nasledujúcich mesiacoch, takže nepáľte žiadne mosty príliš rýchlo!

Lev - júl

V tomto mesiac vás bude ohrozovať stres. Mať narodeniny práve v najhoršom mesiaci roka nie je potešujúcou správou, no ak ho prekonáte, čaká vás pohodový zvyšok roka.

Panna - marec

V marci budete náchylní na nepríjemnosti. Vaša zvýšená nervozita by mohla viesť k nehodám v rôznych oblastiach života - najmä vo vzťahoch. Nechajte veci vychladnúť, keď nastúpi na scénu frustrácia.

Váhy - február

Pokračujúca prítomnosť a vplyv Uránu aj Pluta na začiatku roka budú mať na vás neblahý efekt. Ste typ, ktorý potrebuje rovnováhu vo svojom živote, no môžete bojovať s divokými výkyvmi nálad.

Škorpión - júl

Júl bude pre vás najnáročnejším obdobím v novom roku. Dajte si pozor na problémy v komunikácii, ktoré vás môžu ovplyvniť natoľko, že vás doženú k slzám.

Strelec - apríl

Po silnom začiatku roka sa môžete v apríli cítiť prilepení a obmedzení, a to finančne aj geograficky. Napätie sa môže tiež objaviť vo vašom súkromnom živote.

Kozorožec - marec

Astrologické udalosti počas marca vám môžu spôsobiť problémy s komunikáciou. Aj ten, kto je zdatný vo vyjadrovaní sa, môže mať problém presadiť si svoj názor a presvedčiť ľudí svojím obvyklým spôsobom.

Vodnár - júl

Vyzerá to tak, že júl bude váš najhorší mesiac roku 2019. Pravdepodobne budete mať vážne problémy so vzťahmi. Problémy, ktoré sa týkajú minulosti a vašich partnerov, by mohli byť koreňom tých súčasných. Ujasnite si svoje city, aby ste nepríjemnosti zmiernili.

Ryby - marec

Zo začiatku sa tento mesiac môže javiť ako sľubné obdobie prinášajúce malé pozitívne zmeny. Avšak prítomnosť Jupitera neskôr v mesiaci spôsobí, že sa stretnete s finančnými ťažkosťami.