Slovenský hokejista sa nevie usadiť: Opustil už tretí klub v sezóne

Slovenský hokejista Marek Tvrdoň (25) ukončil spoluprácu s už tretím klubom počas sezóny 2018/2019.

Kariéra dvadsaťpäťročného krídelníka nie je naďalej spätá s anglickým Nottinghamom, kde stihol odohrať 14 zápasov so ziskom 10 bodov za 4 góly a 6 asistencií. V aktuálnej sezóne pôsobil niekdajší mládežnícky reprezentant SR aj v kazašskej Karagande a rakúskom Klagenfurte.

V minulosti krátko hral aj Slovan Bratislava v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL). Vo vlasti si medzi seniormi obliekal dresy Žiliny či Nitry. V roku 2011 si ho vo vstupnom drafte do NHL vybral vo štvrtom kole Detroit, ale nikdy sa neprebojoval do zámorskej profiligy. Jeho maximom bola nižšia AHL. V Severnej Amerike absolvoval Tvrdoň dovedna necelých sedem sezón. Slovensko reprezentoval na majstrovstvách sveta hráčov do 18 i 20 rokov.