Päť miliónov žien v Indii vytvorilo ľúdskú reťaz dlhú 620 kilometrov: Dôvod vami pohne

Desiatky tisíc žien vytvorili v utorok v juhoindickom štáte Kérala ľudskú reťaz dlhú 620 kilometrov. Chceli tak podporiť rovnosť pohlaví, informovala agentúra AFP.

Zároveň sa tým postavili za rozhodnutie súdu, ktorý vyniesol rozsudok v prospech žien v spore o prístup do jedného z miestnych hinduistických chrámov. Indický súd vlani v septembri rozhodol o zrušení stovky rokov platného zákazu vstupu žien vo veku od desať do 50 rokov do horského chrámu Sabarimala.

Tento zákaz bol podľa súdu nezákonný, pretože porušoval právo na vyznanie viery. S tým ale nesúhlasia konzervatívne hinduistické skupiny, ktoré naďalej bránia ženám vo vstupe do chrámu. Tvrdia, že zachovanie zákazu vstupu žien vo veku, kedy môžu menštruovať, je nevyhnutné kvôli rituálom spojeným s hlavným bohom chrámu, ktorý žije vo večnom celibáte.

Od vynesenia rozsudku sa do chrámu pokúsilo vojsť len niekoľko málo žien, žiadna sa ale nedostala až dovnútra. Najbližšie tomu boli v októbri dve ženy, ktoré sprevádzalo viac ako sto policajtov, ktorí ich chránili pred protestujúcimi konzervatívcami. Tí na ženy hádzali kamene. Tesne pred vstupom do chrámu sa nakoniec dvojica musela vrátiť.

K vytvoreniu ľudskej reťaze ženy vyzvala ľavicová vláda štátu Kérala. Organizátori pôvodne očakávali, že sa na proteste zúčastnia asi tri milióny žien, nakoniec ich ale z rôznych častí juhoindického štátu dorazilo podľa BBC okolo päť miliónov. Ženy sa zhromaždili na cestách od severozápadného cípu štátu po hlavné mesto Tiruvanantapuram na juhovýchode. "Toto je skvelý spôsob, ako ukázať, akú moc ženy majú, ako si môžeme vzájomne dodať sily a pomôcť jedna druhej... Nemyslím si, že tradície či spiatočníctvo akéhokoľvek druhu by mali ženy zastaviť. Tí, ktorí sa chcú modliť, majú právo sa modliť," povedala jedna z protestujúcich stanici BBC. Podľa ďalšej sa utorkový protest netýkal len prístupu do chrámu Sabarimala. "Verím, že muži a ženy sú si rovní," zdôraznila.