Ten zjavne nemá nikdy dosť: Živý Ken plánuje ďalšie plastiky a ešte oveľa viac

Nemá dosť! Rodrigo Alves, ktorý sa preslávil ako ľudská bábika, plánuje v tomto roku veľké veci.

Muž, ktorý na svoje plastické operácie vynaložil už takmer milión eur, sa chystá podstúpiť už 11. operáciu nosa. "Bude sa mi ľahšie dýchať a zároveň bude môj nos vyzerať krajšie," povedal podľa portálu Daily Mail. Ďalšími zákrokmi, ktoré chce podstúpiť, sú vyrovnanie očných viečok, zmenšenie implantátov v brade a špeciálnu operáciu sánky, ktorá mu má zabezpečiť "pôvabnejší a hranatejší vzhľad".