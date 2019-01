Vlhová po skvelom skalpe Shiffrinovej: Nemyslela som, že to dokážem

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová triumfovala v utorňajšom mestskom paralelnom slalome Svetového pohára v Osle. Vo finále zdolala večnú rivalku Američanku Mikaelu Shiffrinovú.

"Konečne som to dokázala a zdolala som Mikaelu. Je to skvelý, úžasný deň. Teší ma, že sa mi podarilo nadviazať na úspešné účinkovanie v Semmeringu. Pred nami je ešte veľká časť sezóny a musím teda pokračovať v nastúpenom trende," uviedla Petra Vlhová v prvom rozhovore do mikrofónu FIS. "Ak som s Mikaelou vo finále, tak musím ísť na hranici svojich možností. Súperenie s ňou ma núti siahnuť na dno síl a jazdiť tak, ako som si ani nemyslela, že to vôbec dokážem. Tak to bolo aj dnes. Keď som prešla cieľom, bola som veľmi šťastná," dodala P. Vlhová.

Vlhová sa šiestym triumfom v kariére dostala v počte triumfov v SP pred svoju krajanku a tiež dobrú kamarátku Veroniku Velez-Zuzulovú, ktorá si v bohatej a úspešnej kariére pripísala 5 triumfov v pretekoch o krištáľové glóbusy. Velez-Zuzulová po minulej sezóne ukončila kariéru a Vlhovej aktuálny triumf si užívala ako spolukomentátorka RTVS. "Petra potvrdila skvelú formu, keď zvíťazila vo dvoch z troch posledných pretekov Svetového pohára. V oboch prípadoch zdolala fenomenálnu Mikaelu Shiffrinovú a ja verím, že sa jej to podarí aj v klasickom slalome," uviedla Velez-Zuzulová v priamom prenose RTVS.

Konečné poradie: 1. Petra Vlhová (SR), 2. Mikaela Shiffrinová (USA), 3. Wendy Holdenerová (Švaj.), 4. Anna Swennová-Larssonová (Švéd.), 5. Erin Mielzynská (Kan.), Christina Geigerová (Nem.), Frida Hansdotterová (Švéd.), Irene Curtoniová (Tal.)

Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 16 z 38 pretekov): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1114 bodov, 2. Petra Vlhová (SR) 668, 3. Wendy Holdenerová (Švaj.) 454, 4. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) 411, 5. Viktoria Rebensburgová (Nem.) 366, 6. Nicole Schmidhoferová (Rak.) 359

Poradie SP v hodnotení slalomu (po 6 z 12 pretekov): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 580 bodov, 2. Petra Vlhová (SR) 500, 3. Wendy Holdenerová (Švaj.) 315, 4. Anna Swennová-Larssonová 216, 5. Katharina Liensbergerová (Rak.) 214, 6. Frida Hansdotterová 211