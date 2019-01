Ženský idol Ricky Martin žiari šťastím: Spolu s manželom sa stali rodičmi dcérky Lucie

Ricky Martin sa stal tretíkrát otcom. So svojím dlhoročným priateľom, ktorého si minulý rok vzal za manžela, privítali do svojej rodinky malé dievčatko.

Informáciu o narodení malej princeznej zverejnil sexi spevák na svojom instagramovom profile.Tá sa stala malou sestrou dvojičiek Matea a Valentina, ktoré porodila spevákovi náhradná matka v roku 2008. Portál Etonline cituje Rickyho, podľa ktorého sa malí chlapci s jeho manželom rýchlo spriatelili a majú "veľmi špeciálny a vrelý" vzťah.Pár spojilo umenie. "On je umelcom a ja zberateľom. Keď som prvýkrát videl jeho diela, úplne ma dostali, zamiloval som si ich, sú veľm originálne," prezradil Ricky, ako sa spoznal so svojím partnerom. Spolu sa aj rozhodli búrať predsudky. "Veľa ľudí mi hovorilo, že by moje deti nemali byť na titulkách magazínov.Je to mojím poslaním a do istej miery aj poslaním mojich detí," povedal vlani novinárom.