Ťažká rana pre Tomi Kida: Manželka známeho boxera prišla na Silvestra o bábätko

Smutný Silvester. Bývalý najlepší slovenský profesionálny pästiar a súčasný prezident Slovenskej boxerskej federácie Tomi Kid Kovács (41) musí byť teraz ešte väčšou oporou pre svoju manželku Dominiku než kedykoľvek predtým. V posledný deň roka totiž prekonala spontánny potrat a prišla o nenarodené bábätko!

Na začiatku decembra Tomi Kid s manželkou a so svojím synom Kristiánom na sociálnej sieti informovali, že očakávajú prírastok do rodiny. Tesne po Vianociach ešte viedol svojho zverenca Rytmusa v dlho­očakávanom súboji raperov s Marpom v Prahe pred vyše 17 000 divákmi. V závere roka však dostali spolu s Dominikou tvrdú ranu od života!

„Prišla chvíľa, ktorá preverila náš vzťah, lásku a rodinku. Tešili sme sa, že sa do nej čoskoro pridá ďalší človiečik. Tam hore sa však rozhodli inak a naše bábo sa vrátilo naspäť do nebíčka. Bude nás odtiaľ sledovať a verím, že sa čoskoro pridá k nám. Pre mňa je v tejto chvíli najdôležitejšie, že naša maminka je v poriadku a je už s nami doma,“ uviedol Tomi Kid.

S ťažkou situáciou sa vyrovnáva aj jeho polovička a úspešná fitneska. Priznala, že jej najväčšou oporou sú tak ako vždy práve manžel a syn Kristián. „Dostali sme tvrdú lekciu. Tehotenstvo som mala bezproblémové a taktiež potrat prišiel spontánne a nečakane. V pondelok ráno som mala bolesti v podbrušku s krvácaním a už som cítila, že sa niečo deje. Na pohotovosti mi lekár potvrdil, že som práve prekonala spontánny potrat. Asi to tak malo byť, niečo určite nebolo v poriadku a malo sa to stať. Som vďačná za mojich dvoch chlapcov, bez ktorých by som to nedala,“ napísala Dominika Kid Kovácsová.

Tomi sa na prírastok do rodiny veľmi tešil. Výborný boxer a tréner, ktorý nikdy nemyslel iba na seba, ale investuje čas a energiu do výchovy mladých talentov aj zo sociálne znevýhodnených rodín, si takú ranu osudu nezaslúžil. Rodina je stredom jeho vesmíru a ako správny chlap je teraz svojej láske veľkou oporou a Kristiánovi veľkým vzorom.