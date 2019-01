Silvestrovský luxus tvárí slovenského šoubiznisu: Kto letel do exotiky a kto si užíval zimu na Donovaloch?

Známe tváre slovenského šoubiznisu si záver roka 2018 poriadne užili! Kým v minulosti žúrovali vo veľkom na Donovaloch, teraz by ste ich tam hľadali márne.

Vytrvalcami sú len šéfka módnej televízie Gabriela Drobová (44) alebo modelka Andrea Heringhová (38). Na hory za snehom sa vybral aj scenárista Andy Kraus (51) či herečka Michaela Čobejová (48) s rodinou. Manželia Matej (39) a Veronika (29) Cifrovci odleteli tisícky kilometrov, aby sa so starým rokom rozlúčili v Hongkongu, herec Marek Fašiang (32) so svojou priateľkou Terezou (19) privítali Nový rok v teple Srí Lanky. Do exotiky vyrazila aj markizáčka Adriana Poláková (42) a herec Robo Jakab (42) s manželkou Aničkou (25) provokovali horúcimi zábermi zo svadobnej cesty v Brazílii.

Brazília

Robo Jakab (42) a manželka Anička (25), herci

Robo Jakab a Anička

Ďalší nový vyzývavý rok želáme vám aj nám, kdekoľvek ste a budete. Obrigada 2018!

Donovaly

Gabriela Drobová (44), šéfka módnej televízie

Donovaly vibe. Takmer každý rok stretnutia s kopou priateľov. Veľa zábavy, tancovania a spevu. Ďakujem, že to môžem zažívať.

Donovaly

Andrea Heringhová (38)

Šťastný nový rok!

Francúzsko

Andy Kraus (51), scenárista

Po poslednej jazde v tomto roku.