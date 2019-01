Golonka si servítku pred ústa nedával: V športe sa udialo veľa negatívnych vecí!

Rok 2018 bol pre neho turbulentný.

Slovenská hokejová legenda Jozef Golonka (80) naďalej pozorne sleduje situáciu v slovenskom športe. Za najväčší problém považuje intrigy a nedostatok sponzorov, ktorí by našich športovcov patrične ohodnotili. „V slovenskom športe sa v roku 2018 udialo naozaj veľa negatívnych vecí. Hlavne vo futbale. To, čo sa stalo Kozákovi, bolo voči nemu veľmi neférové. Za Kozáka vyrástlo veľa mladých hráčov. Bola to otázka intríg v slovenskom športe. Mňa to postihlo tiež. Myslím si, že intrigy do športu nepatria. Škoda, že to s Kozákom takto dopadlo, bol to vynikajúci stratég,“ povedal Golonka na margo slovenského futbalu.

Na mušku si zobral aj Slovenský zväz biatlonu. „Paula Fialková robí naozaj náročný šport. Ukázala, že vie bojovať. Za to by mala byť patrične zaplatená. Zväz jej do toho nemá čo hovoriť. Ja som hral hokej za česť, dnes sa hrá za peniaze. Tomuto trendu sa treba prispôsobiť. V športe, bohužiaľ, nemáme sponzorov. Myslel som si, že Fialkovou tento škandál otrasie, ale je vidieť, že má dobrú brezniansku náturu,“ nešetril slovami chvály Golonka. Pre ľudí na Slovensku má Žiletka v novom roku jasný odkaz. „Slovákom želám, aby tu zavládol pokoj. Keď sa ma Nixon v roku 1960 pýtal, odkiaľ som, tak som ho musel opraviť, že som zo Slovenska, a nie Slovinska. Bol som na to hrdý, že som Slovák, a nie Slovinec.“