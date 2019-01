Adam Ružička o Rusoch: Máme s nimi nevyrovnané účty!

Vydarený záver roka. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov v noci na pondelok najskôr deklasovali Kazachstan 11:2 a zabezpečili si tak postup zo 4. miesta B-skupiny do štvrťfinále. V ňom sa stretnú s Ruskom, ktoré zdolalo domácu Kanadu 2:1. Trénerovi Ernestovi Bokrošovi a jeho zverencom sa tým splnilo želanie a majú šancu odplatiť zbornej prehru z MS 18 v Poprade 2017.

Mladí Slováci po troch prehrách bez problémov zvládli duel s Kazachstanom, aby sa vyhli bojom o záchranu. Na Silvestra sledovali duel tradičných rivalov Kanada - Rusko, v ktorom sa rozhodovalo o ich súperovi vo štvrťfinále. „Očakával som, že sa stretneme s Kanadou, no želal som si ruský tím. To nám aj vyšlo, hoci to je veľký favorit. Je však pravda, že zámorské tímy mentalite slovenských hokejistov nikdy nevyhovovali a ruská škola je nám bližšia. Urobíme maximum pre úspech. Náš videotréner začal okamžite pracovať na Rusku a obzvlášť si naštudujeme jeho zápas proti Česku, ktoré ho výrazne potrápilo. Opäť bude veľmi dôležitý začiatok stretnutia,“ uviedol Ernest Bokroš.

Rusku držali v záverečnom šlágri základnej A-skupiny palce aj slovenskí reprezentanti, z ktorých viacerí majú stále v živej pamäti nešťastné štvrťfinále MS 18 v roku 2017 v Poprade. Rusi v ňom zvíťazili 3:2 po predĺžení. „Máme s nimi nevyrovnané účty. Dúfam, že im to vrátime,“ vyhlásil odhodlane útočník Adam Ružička.

V Pop­rade bol aj kapitán Martin Fehérváry, ktorý uznáva, že Rusko je nemenej kvalitný súper ako Kanada, no verí, že Slovensku bude viac vyhovovať. „Oba tímy sú veľmi náročné, ale osobne sa viac teším, že sú to Rusi. Predsa len Kanada hrá doma a špeciálne vo Vancouveri by to bolo proti nim ťažké. Rusi hrajú európskym štýlom a určite to bude viacerým našim hráčom vyhovovať. Navyše im máme čo vracať z domáceho šampionátu do 18 rokov,“ doplnil líder slovenskej obrany.