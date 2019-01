A už je tu! Rok 2019 prišiel vo veľkom štýle.

V Prahe, Moskve, New Yorku, Paríži i v ďalších mestách po celom svete si dali na veľkolepom ohňostroji záležať. Medzi prvými privítali Nový rok obyvatelia Samoy a Vianočných ostrovov v Tichomorí, a to už v pondelok o 11. hodine dopoludnia nášho času. Nový rok ako posledný dorazil na Bakerov a Howlandov ostrov. Ľudia po celom svete sa rozlúčili so starým rokom vo veľkom a ten nový privítali veľkolepo!