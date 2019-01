Otvorená spoveď bývale hviezdy Realu Madrid: TOTO boli jeho najväčšie problémy

Niekdajší brazílsky futbalový reprezentant Kaká (36) priznal, že v čase angažmánu v španielskom Reale Madrid boli jeho najväčšími problémami zranenia a tréner José Mourinho.

Tridsaťšesťročný bývalý ofenzívny záložník prestúpil na Štadión Santiaga Bernabéua v lete 2009, v španielskej metropole strávil štyri sezóny.

"Bol som presvedčený, že sa mi bude v Reale dariť. Bol som vytrvalý a došiel som až tam, kde som mohol, na hranicu mojich možností. Pred sezónou 2013/2014 s príchodom trénera Ancelottiho chcel prezident Florentino Pérez obnoviť kontrakty so všetkými najdôležitejšími hráčmi a Carlo (Ancelotti, pozn.) bol ku mne úprimný. Povedal mi, že prezident tlačil na príchod hráčov, ktorí do mužstva nakoniec aj prišli. Chcel som ísť na MS 2014, a tak som sa rozhodol, že bude najlepšie odísť," zaspomínal si Kaká v rozhovore pre denník Marca.

Držiteľ individuálnej trofeje Zlatá lopta 2007 sa pokúsil nájsť príčiny toho, prečo mu to v Madride nevyšlo úplne podľa predstáv. "Bolo to hlavne preto, že som pravidelne nehrával, čo spôsobili predovšetkým zranenia. Najprv som mal problémy s chrbtom a následne aj so slabinami. Po MS 2010 som musel absolvovať operáciu a potom prišiel na lavičku Realu José Mourinho. Mal som dva problémy - zranenia a trénera. Tri roky som sa ho snažil presvedčiť, že si zaslúžim šancu. Bola to jeho voľba, a to napriek môjmu úsiliu. Snažil som sa však byť príkladný profesionál. Dnes môžem s veľkou hrdosťou povedať, že dvere Realu Madrid sú pre mňa vždy otvorené a prezident Pérez často vravieva, že som bol jeden z najväčších profesionálov, akých kedy stretol," doplnil Kaká.

Bližšie sa pristavil aj pri spolupráci s portugalským koučom Mourinhom, ktorý s Realom vyhral španielsku La Ligu (2011/2012), tamojší pohár (2010/2011) aj superpohár (2012). "Môj vzťah s Mourinhom? Nemali sme medzi sebou problémy. Nedávno som bol v Manchestri na jednej charitatívnej akcii a stretli sme sa v hoteli, kde sme sa asi dve hodiny zhovárali. V Reale Madrid sme si chvíľami nerozumeli, ale vždy bol medzi nami rešpekt. Nikdy som proti nemu neviedol žiadny boj. On nemal argumenty, aby ma mohol trestať. Vtedy mužstvo hralo tak dobre, že ani ja som nemal argumenty na to, aby som ho prosil o ďalšiu šancu. Mourinho je presne taký, ako ho ľudia vidia v televízii. Dokáže vybuchnúť, ale je to neuveriteľne inteligentný človek, vždy dokonale pripravený," skonštatoval sympatický Brazílčan.

Kaká si na záver zaspomínal aj na ďalšieho Portugalčana - útočníka Cristiana Ronalda. "Aký je? Absolútne výnimočný. Každý deň pracuje na maximum a zároveň je veľmi starostlivý k svojmu okoliu. Všetci vedia, aký sebavedomý je v šatni, ale je to skvelý chlap. Keď sme išli na prípravu do Los Angeles, kúpil 15 mobilných telefónov a rozdal ich ľuďom, ktorí pracovali v klube. Robil mnoho maličkých a každodenných vecí v prospech ostatných, ktoré možno môžu vyzerať ako nejaké hlúposti, ale ukazujú, aký je Cristiano veľký človek. Vždy mi veľmi pomáhal a motivoval k práci. Spoluhráči tiež videli, ako sa snažím, aby som mohol opäť hrať. V priebehu celej kariéry som nemal s nikým problém," uzavrel Kaká, ktorý sa s dráhou profesionálneho futbalistu definitívne rozlúčil v decembri 2017.