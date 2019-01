Vražda v Prievidzi iba pár hodín pred koncom roka 2018: Šokovaná suseda opísala poslednú noc Vladimíra († 55)!

Silvestrovský večer v Prievidzi bol mimoriadne tragický. V okrajovej časti Prievidze, na ul. Ciglianska cesta č. 9 došlo iba pár hodín pred príchodom Nového roku k obrovskej tragédií.

V obytnom dome so sociálnymi bytmi, v byte na prvom poschodí č. 26, sa Jana (38) pohádala so svojim známym Vladimírom (55). Hádka vznikla údajne kvôli peniazom a alkoholu. Podľa vyjadrenia susedov mala ich vzájomná hádka vyústiť až do fyzického napadnutia, pri ktorom Jana (38) mala zobrať nôž a bodnúť Vladimíra (55) do hrude.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Po tomto skutku žena z bytu údajne odišla a vrátila sa do bytu až po niekoľkých hodinách a s plačom privolala susedov, ktorí následne privolali na miesto Políciu. „Vladimír bol kľudný človek, bol to môj sused a veľmi dobrý kamarát“ hovorí Martina (40). „Býval v byte hned oproti mne a v poslednom čase u neho bývala aj Jana.“ Ani ona nebola zlá, keď bola triezva, ale veľmi pila a keď si vypila bola úplne iná - zlá a bola opitá aj túto noc. V noci som videla ako Vlada vynášali pracovníci pohrebnej služby z bytu, bol to strašný pohľad, takúto smrť si nezaslúžil. Je to asi zakliaty byt, za posledné roky v tomto byte zomreli už traja ľudia.“ Vysvetľuje suseda Martina (40).

Podľa informácií Nového času od susedov, mal mať poškodený nielen bodné zranenie hrudníka, ale aj dorezané prsty, čo mohlo vzniknúť pri tom ako sa bránil pred útokom. Janu po zadržaní, previezli do cely policajného zaistenia nakoľko mala byť riadne opitá. /vyše 3,5 promile/. „Polícia začala trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy, na mieste bola zadržaná jedna osoba. Vykonávame procesné úkony a bližšie informácie, vzhľadom k prebiehajúcim procesným úkonom poskytneme neskôr. “informovala hovorkyňa KR PZ v Trenčíne Elena Antalová.