Na horách platí lavínové nebezpečenstvo: Na týchto miestach je vyhlásená výstraha

Vo Vysokých Tatrách, Západných Tatrách a vo vyšších polohách Malej Fatry a Nízkych Tatier platí mierne lavínové nebezpečenstvo.

Druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V stredných polohách Malej Fatry, Veľkej Fatry a Nízkych Tatier platí malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň. Podľa Antona Sedláka zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby v Liptovskom Hrádku je lavínové nebezpečenstvo vo Vysokých a Západných Tatrách veľmi lokálne. "Viaže sa najmä na záveterné svahy, žľaby a terénne pasce, svahy pod sedlami južných, juhovýchodných a východných orientácií. V týchto miestach je nový sneh sfúkaný do dosiek a vankúšov.

Uvoľnenie lavín je možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení, obzvlášť na veľmi strmých svahoch. Pod takýmto zaťažením sa rozumie pád alebo skok lyžiara či peší výstup skupiny turistov na svahu," upozornil Sedlák. "V stredných polohách Malej Fatry, Veľkej Fatry a Nízkych Tatier je možné uvoľniť lavínu na veľmi strmých svahoch pri veľkom dodatočnom zaťažení, akým je pád alebo skok lyžiara či peší výstup skupiny na svahu," dodal.

V utorok ráno prevládalo na horách polooblačné, na západe zamračené počasie. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od mínus 12 stupňov Celzia na vrcholoch do mínus šiestich stupňov Celzia v stredných polohách. Fúkal mierny severozápadný vietor s rýchlosťou v nárazoch do 12 metrov za sekundu (43 kilometrov za hodinu). "Posledné sneženie vo všetkých pohoriach (do 20 centimetrov) sprevádzané veľmi silným vetrom prevažne severných a severozápadných smerov vytvorilo v žľaboch južných, juhovýchodných a východných orientácií snehové vankúše a dosky s hrúbkou 0,5 až jeden meter. Tieto útvary sú uložené na staršej a tvrdšej vrstve snehu," doplnil Sedlák.

"Na vetrom exponovaných miestach je sneh v podobe tvrdého podkladu. V stredných polohách sa vytvorila silná kôra, ktorá stabilizuje snehovú pokrývku. Celková výška snehu dosahuje v stredných polohách (do 1500 metrov) do 80 centimetrov, vo vysokých polohách Tatier 100 - 170 centimetrov. Počas dňa očakávame zosilňovanie vetra a pribúdajúce sneženie," uzavrel Sedlák.