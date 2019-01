Smutný posledný deň roka v rodine známeho boxera: Manželka Tomiho Kida prišla o bábätko

Boxer Tomi Kid Kovács (41), ktorý pripravol rapera Rytmusa na jeho životný zápas v ringu, a jeho sympatická manželka Dominika (34) prežívajú ťažké chvíle.

Len začiatkom decembra oznámila dvojica, že spolu čakajú druhý prírastok do rodiny. K synčekovi Kristiánovi (7) mala pribudnúť sestrička alebo braček. Človek však mieni, život mení...

Dominika sa v prvý deň roka 2019 zdôverila svojim fanúšikom na sociálnych sieťach so smutnou správou - o bábätko nečakane prišla.

"My sme včera dostali veľmi tvrdú lekciu, ale verím, že všetko, čo sa nám deje, sa nám deje pre niečo, máme sa niečo naučiť, máme niečo pochopiť a máme sa niekam posunúť. Čo to je, tak to teraz neviem, ale viem, že za nejaký čas to pochopím a budem vedieť, čo nám tým ten tam hore chcel povedať," napísala Dominika v rozsiahlom statuse, v ktorom popísala smutné udalosti posledných dní.

"Celé tehotenstvo som mala úplne bezproblémové a takisto aj potrat prišiel spontánne a nečakane, cez víkend sme boli oddychovať, relaxovať a po návrate v pondelok ráno som mala bolesti v podbrušku s krvácaním a už som cítila, že sa niečo deje. Tak som išla na pohotovosť a lekár mi potvrdil, že som práve prekonala spontánny potrat. Asi to tak malo byť, niečo určite nebolo v poriadku a malo sa to tak stať."