Ministerka Lubyová si myslí, že v oblasti školstva bola dôležitá systémová zmena: O čo konkrétne ide?

Najvýznamnejšou zmenou v roku 2018 pre ministerku školstva, vedy, výskumu a športu Martinu Lubyovú (nominantka SNS) v oblasti školstva bola systémová zmena.

Ide o prijatie Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (NPRVaV), uviedla to v rozhovore pre TASR. "Je dôležitý, pretože je to výhľadová stratégia pre rozvoj nášho vzdelávacieho systému na desať rokov," poznamenala Lubyová s tým, že tomuto kroku prikladá zásadný význam. Ako podotkla, predtým neexistovala v našej histórii stratégia, ktorá by bola takáto dlhodobá, ale zároveň mala aj konkrétne akčné plány a bola by rozpracovaná do detailov, ktoré jej umožňujú efektívne ju realizovať. "Sú tam termíny, rozpočty aj zodpovedné inštitúcie," povedala ministerka.

Podotkla, že na druhej strane sa ukázalo, že NPRVaV má obrovský význam, pretože "je to nástroj, ktorým sa dajú získavať prostriedky aj v procese revízie výdavkov štátneho rozpočtu". "To sa ukázalo už teraz, keď sa niektoré vysoké školy zľakli, že v rozpise metodiky výdavkov, ktoré majú k dispozícii k štátnemu rozpočtu, majú zvýšené oproti minulému roku len o 10,6 milióna eur. Nevšimli si, že ďalších 42 miliónov eur je rezervovaných na valorizácie platov učiteľov aj mladých učiteľov v rámci všeobecnej pokladničnej správy," poznamenala Lubyová s tým, že cez NPRVaV a jeho akčný plán výdavky, ktoré sa nedostali do kapitoly štátneho rozpočtu, lebo sa tvorila predtým, ako boli vedené tripartitné rokovania, sú rezervované vo všeobecnej pokladničnej správe. Vysvetlila, že veci, ktoré sú v NPRVaV a dotýkajú sa tejto vlády, sú finančne garantované a financie na ne sú rezervované.

Podľa Lubyovej je hneď na začiatku dôležité nastaviť prostredie, v ktorom má stratégia fungovať, čiže pravidlá a normy, ktoré sa určujú najmä prostredníctvom zákonov a legislatívy. "Úspešne sme v parlamente presadili niekoľko významných legislatívnych zmien. Napríklad, čo sa týka duálneho vzdelávania, plánovania výkonov stredného školstva, kvality vo vysokom školstve, otvorenie vysokoškolského prostredia z hľadiska pozícií docentov, profesorov a interdisciplinárnych štúdií," povedala Lubyová s tým, že v súčasnosti sa ešte pracuje na zákone a pedagogických a odborných zamestnancoch.

NPRVaV určuje smerovanie slovenského školstva na nasledujúcich desať rokov. Dokument tvorí 12 čiastkových cieľov, z toho je šesť pre regionálne školstvo a šesť pre vysoké školstvo a 106 opatrení. Opatrenia sú rozpracované do implementačného plánu, ktorý pozostáva z piatich dvojročných na seba nadväzujúcich akčných plánov. Prvý akčný plán je určený pre roky 2018 a 2019.