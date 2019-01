Černák bekhendom vyzval ku gólu Kučerova, asistoval aj Tatar

Slovenskí hokejisti Erik Černák a Tomáš Tatar jednou gólovou asistenciou pomohli svojim tímom k víťazstvám po predĺžení v silvestrovských zápasoch NHL.

Tampa Bay triumfom v Anaheime 2:1 pp predĺžila svoju bodovú sériu už na 15 stretnutí (14 víťazstiev, 1 prehra po predĺžení, resp. nájazdoch od 29.11.) a suverénne je na čele NHL. Slovenský obranca Černák v 7. min bekhendom našiel nakorčuľovaného Rusa Nikitu Kučerova a najproduktívnejší hráč Lightning aj celej NHL strelou bez prípravy otvoril skóre. Hráči Ducks na konci prvej tretiny vyrovnali zásluhou Nicka Ritchieho, ale v predĺžení o dvoch bodoch pre hostí rozhodol ich najlepší strelec Brayden Point svojím 23. zásahom v sezóne.

Černák si v 21. zápase v NHL pripísal siedmu asistenciu, druhú v troch zápasoch. Pondelkový súboj ukončil aj s 2 "hitmi", 1 zablokovanou strelou a 1 plusovým bodom na konte. Ruský brankár TB Andrej Vasilevskij sa vo svojom 175. zápase v najprestížnejšej profilige dočkal stého víťazstva, čo je klubový rekord v rýchlosti dosiahnutia tejto štatistiky. "Klobúk dolu pred mojimi hráčmi, mali mimoriadne produktívny december. Väčšinou sme dokázali nastrieľať v zápasoch veľa gólov, dnes to bolo iné. Kvalitnému súperovi sme dovolili streliť jediný, som veľmi spokojný," uviedol tréner Tampy Bay Jon Cooper na portáli nhl.com.

Montreal ukončil najdlhší šesťzápasový "trip" v sezóne víťazstvom na ľade Dallasu 3:2 po predĺžení. Slovenský útočník Tomáš Tatar si zapísal asistenciu pri druhom góle Phillipa Danaulta v polovici tretej tretiny, ktorý znamenal vyrovnanie na 2:2. Už po 14 sekundách predĺženia rozhodol o triumfe hostí Jeff Petry. Tatar je s 31 bodmi suverénne najproduktívnejší Slovák v NHL, z ostatných štyroch zápasov má 7 bodov (2+5). V nabitej tabuľke Východnej konferencie sú Canadiens na 7. mieste, iba 4 body za tretím Washingtonom.

V silvestrovskom kole NHL zaujalo až 13 gólov v zápase Calgary - San Jose. Domáci Flames zvíťazili 8:5 najmä vďaka produktívnej dvojici Sean Monahan - Johnny Gaudreau, ktorá dokopy nazbierala 9 kanadských bodov. Monahan sa blysol 5 asistenciami a Gaudreau súčtom 2+2. Gaudreau sa dostal na 21 gólov a 34 asistencií v tejto sezóne a hráči Calgary sú spolu s Winnipegom na čele Západnej konferencie.

Na Silvestra zaujalo aj víťazstvo New Jersey nad Vancouverom (4:0), za ktorým opäť stál nováčik v bránke Devils MacKenzie Blackwood. Pripísal si druhý shutout po sebe a vo veku 22 rokov a 22 dní sa stal najmladším brankárom v histórii klubu, ktorý to dokázal a prvým v základnej časti sezóny. Legenda Martin Brodeur mal 22 rokov a 338 dní, keď vychytal dve čisté kontá po sebe v zápasoch play-off v apríli 1995.

"Neviem vysvetliť ako a prečo, ale som rád, že sa to deje. Veci do seba zapadajú, mužstvo mi pomáha, ako sa dá, a funguje to," uviedol Mackenzie Blackwood, ktorý nedostal gól už 122:55 min, na webe NHL.

Výsledky:

Washington - Nashville 3:6 (2:1, 1:3, 0:2)

Góly: 5. Kempný (Bäckström), 9. Vrána (Carlson, Kuznecov), 29. Stephenson (Smith-Pelly, Holtby) - 10. Grimaldi (Rinaldo, Ekholm), 30. Salomäki (Bonino, Ekholm), 32. Johansen (Josi), 35. F. Gaudreau (Grimaldi, C. Smith), 51. Ellis (Johansen, Arvidsson), 38. Arvidsson (Johansen, Fiala)

New Jersey - Vancouver 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Góly: 13. Boyle (Stafford, Seney), 19. Wood (Vatanen, Bratt), 41. Vatanen (Wood, Severson), 44. Zacha (Noesen, Santini)

Buffalo - New York Islanders 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Góly: 51. Okposo (Beaulieu, Mittelstadt) - 23. Leddy (Barzal, Komarov), 42. B. Nelson (Ho-Sang, Mayfield), 60. Pulock (Lehner)

Carolina - Philadelphia 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Góly: 11. Wallmark (Pesce, Slavin), 21. Martinook, 23. Svečnikov (C. Bishop) - 43. Voráček (Simmonds, Laughton)

Minnesota - Pittsburgh 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Góly: 6. M. Koivu (Niederreiter, Coyle), 56. Parise (M. Koivu, Mikael Granlund) - 16. Crosby (P. Kessel, Letang), 20. P. Kessel (Crosby, Aston-Reese), 31. Sheahan (Kessel, Cullen)

Columbus - Ottawa 6:3 (0:0, 1:1, 5:2)

Góly: 30. Werenski (Panarin, Dubois), 44. Dubois (Atkinson, Jones), 52. Dubois, 58. Werenski (Atkinson, Dubois), 59. Atkinson (Panarin, R. Murray), 60. Josh Anderson - 29. Dzingel (Tierney, B. Ryan), 52. B. Ryan (Borowiecki, Bödker), 54. Dzingel (Duchene, DeMelo)

St. Louis - New York Rangers 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Góly: 11. O´Reilly (Perron) - 20. Zuccarello (Kreider), 24. Nieves (Strome, Shattenkirk)

Detroit - Florida 3:4 po sam. nájazdoch (3:0, 0:3, 0:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 6. Athanasiou (Witkowski, Kronwall), 18. Nyquist (Larkin, Abdelkader), 19. Vanek (Nielsen, Bertuzzi) - 27. McCann (Lammikko, Pysyk), 33. Borgström (Vatrano, Ekblad), 36. Hawryluk (Sceviour), rozhod. nájazd Huberdeau

Anaheim - Tampa Bay 1:2 po predĺž. (1:1, 0:0, 0:0 - 0:1)

Góly: 18. N. Ritchie (Kaše, Mahura) - 7. Kučerov (ČERNÁK, Point), 61. Point (Kučerov, Hedman)

Erik Černák (Tampa Bay) odohral 17:51 min, 1 strela, 1 asistencia, 2 "hity", 1 zablokovaná strela, 1 pluska

Colorado - Los Angeles 2:3 po predĺž. (0:0, 0:2, 2:0 - 0:1)

Góly: 41. MacKinnon (Rantanen), 49. Söderberg (Barrie, Landeskog) - 21. Doughty (Toffoli, Kopitar), 33. Walker (Kopitar, D. Brown), 61. D. Brown (Muzzin)

Dallas - Montreal 2:3 po predĺž. (0:1, 2:0, 0:1 - 0:1)

Góly: 24. Faksa (Ničuškin), 37. Jamie Benn (Seguin, J. Klingberg) - 17. Danault (Kulak, Jordie Benn), 50. Danault (S. Weber, TATAR), 61. Petry (Byron, Domi)

Tomáš Tatar (Montreal) odohral 20:18 min, 3 strely, 1 asistencia, 1 "hit", 1 zablokovaná strela, 1 pluska

Calgary - San Jose 8:5 (3:1, 2:2, 3:2)

Góly: 2. Backlund (M. Tkachuk, Frolík), 11. Backlund (Meier, M. Tkachuk), 18. M. Tkachuk (Monahan, Giordano), 41. M. Tkachuk (J. Gaudreau, Monahan), 40. E. Lindholm (J. Gaudreau, Monahan), 43. Neal (Bennett, Hanifin), 46. J. Gaudreau (E. Lindholm, Monahan), 47. J. Gaudreau (Monahan, E. Lindlholm) - 7. Radil (Meier, Couture), 24. Burns (Pavelski), 39. Donskoi (E. Kane, Hertl), 41. Donskoi (E. Karlsson, E. Kane), 54. Thornton (Burns, E. Karlsson)

Edmonton - Winnipeg 3:4 (1:0, 1:3, 1:1)

Góly: 15. Nugent-Hopkins (McDavid, Petrovic), 39. Draisaitl (Nurse, Nugent-Hopkins), 48. Draisaitl (McDavid) - 25. B. Tanev (Trouba, Morrissey) 27. Lemieux (Copp, Roslovic), 39. Wheeler, 55. Lemieux (Morrow, Copp).