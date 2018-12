Zomrel spisovateľ Edgar Hilsenrath († 92): Jeho najznámejšia kniha vzbudila obrovský rozruch

Vo veku 92 rokov zomrel na zápal pľúc nemecký spisovateľ Edgar Hilsenrath, autor groteskného románu Nácek a holič. Informoval o tom v pondelok jeho francúzsky nakladateľ.

"Edgar Hilsenrath nás opustil. Kto si môže nárokovať, že sa na človeka pozerá humornejšie a s väčším pochopením, než tento nezaraditeľný autor? Ďakujeme, EDGAR, za všetko, čo si nám dal prečítať a zakúsiť," napísal na facebooku francúzsky nakladateľský dom Le Tripod.

Edgar Hilsenrath sa narodil roku 1926 v Lipsku do židovskej obchodníckej rodiny. V auguste 1938 utiekla jeho rodina pred nacizmom do geta v Rumunsku, kde žili jeho prarodičia. O tri roky neskôr bol deportovaný do ďalšieho geta na Ukrajine, ktoré v roku 1944 oslobodila Červená armáda. Na konci druhej svetovej vojny sa Hilsenrath vrátil do Rumunska, neskôr odišiel do Palestíny, odkiaľ sa vydal späť do Európy, kde dlho pobýval v Lyone. Nakoniec sa v roku 1951 usadil na celých 25 rokov v Spojených štátoch. Tamojšiemu prostrediu sa nikdy neprispôsobil, živil sa náhodne a v nemčine literárno spracovával svoje skúsenosti.

Jeho prvý román Noc vyšiel v roku 1964. Nemecký nakladateľ sa ale zľakol surovosti textu a knihu krátko potom stiahol z pultov. Americký preklad knihy, ktorý sa na pultoch objavil o dva roky neskôr, sa stal bestsellerom, ktorého sa predalo pol milióna výtlačkov. V roku 1975 sa Hilsenrath vrátil de Nemecka, kde bol stále za nežiaduceho autora. Za jeho majstrovské dielo je považovaný román Nácek a holič, ktorý burleskným spôsobom zachytáva holokaust. Kniha zožala v Spojených štátoch v roku 1971 veľký úspech, ale nemeckí čitatelia si ju mohli v materinskom jazyku prečítať až o sedem rokov neskôr.

Medzičasom sa za Hilserathovo dielo postavili mimo iného nemeckí spisovatelia Heinrich Böll či Günther Grass. V roku 1989 dostal Hilsenrath prestížnejšiu nemeckú literárnu Cenu Alfreda Döblina za knihu Rozprávka o poslednej myšlienke, v ktorej holokaust porovnáva s masakrom poldruha milióna Arménov v roku 1915 Osmanskou ríšou, ktorý považuje za genocídu viac ako 20 krajín, vrátane Nemecka.