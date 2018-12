V Taliansku oslavujú nielen Silvester, ale aj nové štatistiky: Do krajiny prišlo o 80 % menej migrantov

Do Talianska tento rok priplávalo o 80 percent migrantov menej ako v roku 2017. Kým vlani talianske úrady napočítali 119 369 nových migrantov, tento rok ich bolo 23 370. Informovalo o tom v pondelok talianske ministerstvo vnútra.

Celkovo sa tento rok podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) do Európy cez Stredozemné more dostalo cez 113 000 migrantov, vlani to bolo o 55 000 migrantov viac.

V Taliansku je pokles počtu migrantov obzvlášť strmý aj kvôli protiimigračnej politike novej vlády. Tá uzavrela lodiam mimovládnych organizácií s utečencami na palube svoje prístavy a hlavné migračné trasy sa potom postupne presunuli z centrálneho do západného Stredomoria. Najviac utečencov sa tak teraz približuje do Španielska, kam tento rok podľa IOM dorazilo cez 56 000 ľudí, vlani to bolo zhruba 21 000. Viac migrantov než do Talianska tento rok dorazilo aj do Grécka - cez 31 000.

Talianska vláda pokles počtu migrantov považuje za úspech, ktorý je založený na jej tvrdom postoji voči prisťahovalectvu. "Pred rokom bol premiérom Paolo Gentiloni a prišlo skoro 120 000 migrantov. V roku 2018 sa ich vylodilo o 100 000 menej. To je obrat," citovali v pondelok talianske médiá ministra vnútra a vicepremiéra Mattea Salviniho, šéfa protiimigračnej vládnej strany Liga.