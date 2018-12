Vzoprel sa komunistom, stihol ho tvrdý trest: Zomrel vojnový veterán Oldřich Vladař († 93)

Vo veku 93 rokov zomrel v nedeľu 23. decembra vojnový veterán Oldřich Vladař. V čase druhej svetovej vojny bol členom odboja, v rámci ktorého sa podieľal na sabotážach namierených proti nacistickým okupantom. V roku 2005 bol povýšený do hodnosti plukovníka, informoval v pondelok spravodajský server iDNES.cz

"V nedeľu 23. decembra 2018 zomrel vo Vojenskej nemocnici Olomouc vo veku 93 rokov vojnový veterán Oldřich Vladař," uviedol riaditeľ nemocnice Martin Svoboda.

Plukovník Vladař bol v priebehu druhej svetovej vojny členom druhého odboja boskovickej partizánskej skupiny Vela, ktorú viedli kapitáni Josef Dřímalka a Heřman Hrubý. Podieľal sa na diverzných akciách na železnici, komunikáciách a telegrafnom spojení.

Po skončení vojny absolvoval Vojenskú akadémiu v Hraniciach na Morave, avšak jeho vojenský kariérny postup bol zastavený komunistickým režimom, keďže odmietol vstúpiť do Komunistickej strany Československa (KSČ). "Prišli, aby som vstúpil do strany. Nebolo ale vtedy možné ich vtedy priamo a rázne odmietnuť. Stále som to odďaľoval s tým, že si to musím rozmyslieť a podobne. To sa však nedalo robiť donekonečna. A tak som povedal nie. Bol som jednoducho vychovaný inak," spomínal Vladař v lete tohto roku.

Posledná rozlúčka s plukovníkom Vladařom sa podľa riaditeľa nemocnice koná v obradnej sieni krematória v Olomouci 3. januára 2019 o 13.20 h.