Prestížne boxové ocenenia: Furyho ocenili návratom roka!

Ukrajinec Oleksandr Uysk si vyslúžil poctu pre najlepšieho boxera roka 2018 podľa magazínu The Ring.

Ten udeľuje ocenenia už od roku 1928 a sú považované za najprestížnejšie v profesionálnom boxe.

Usyk si v kalendárnom roku pripísal tri víťazstvá, všetky na pôde súperov. Stal sa nesporným šampiónom ťažkej hmotnostnej kategórie, keď unifikoval štyri hlavné "abecedné" opasky (WBA, WBC, IBF, WBO), post obhájil v novembrovom súboji s Britom Tonym Bellewom.

Za zápas roka vybrali odvetu medzi Kazachom Gennadijom Golovkinom a Mexičanom Saúlom "Canelom" Álvarezom, v ktorej sa v septembri radoval Álvarez väčšinovým výrokom rozhodcov. Knokaut roka predviedol Japonec Naoja Inoue hneď v prvom kole októbrového stretnutia s Juanom Carlosom Payanom z Dominikánskej republiky. Trénerom roka sa stal Ukrajinec Anatolij Lomačenko, ktorý vedie svojho syna a šampióna ľahkej váhy Vasilija Lomačenka a spolupracuje tiež s Usykom.

The Ring vyhlásil za comeback roka návrat Brita Tysona Furyho do popredia superťažkej divízie po takmer trojročnej pauze sprevádzanej ťažkosťami s mentálnym zdravím. Fury a Američan Deontay Wilder sa v decembri postarali o kolo roka. Wilder poslal v záverečnom dvanástom kole Furyho tvrdo na zem, no lineárny šampión sa stihol pozviechať a aktívne dobojoval do konečného gongu.