Muž si podpálil vlastné auto: Zistíte dôvod, budete sa chytať za hlavu

Mladík z Domažlíc v Česku si podpálil svoje auto, stálo ho veľa peňazí.

Dvadsaťosemročný muž z českej obce Draženov si podpálil vlastné auto. Polícii povedal, že ho už stálo veľa peňazí na opravách a stále na ňom niečo nešlo. ČTK to povedala Dagmar Brožová, hovorkyňa domažlickej polície, ktorá prípad vyšetruje.



Oznámenie dostali policajti na tiesňovej linke v nedeľu okolo 17:30. Volajúci uviedol, že pravdepodobne havarovalo vozidlo, ktoré horí a odchádza od neho nejaký muž. "Na miesto ihneď vyrazili hliadky. Na konci obce uzreli muža zodpovedajúceho popisu. Policajtom potvrdil, že je auto jeho. Nešoféroval, no podpálil ho," uviedla hovorkyňa.



Muža vraj hnevalo, že auto stálo veľa peňazí na opravách a stále na ňom niečo nešlo. Policajti ho vyzvali k dychovej skúške. "Namerali mu 1,51 promile alkoholu. Bol zaistený a prevezený do lekárskeho zariadenia, kde sa podrobil lekárskemu vyšetreniu a odberu krvi," uviedla Brožová. Škoda na vozidle bola vyčíslená na 30.000 českých korún.