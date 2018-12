Chystá sa hviezdny zápas: Federer si zmeria sily so Serenou

Tenisové legendy Serenu Williamsovú a Rogera Federera čaká v utorok na Nový rok premiérový vzájomný duel v rámci zmiešanej štvorhry na Hopmanovom pohári dvojčlenných miešaných reprezentačných družstiev v austrálskom Perthe.

Americkú tenisku doplní jej krajan Frances Tiafoe, po boku švajčiarskej legendy bude hrať Belinda Bencicová. Pred deblovým zápasom sa odohrajú v stretnutí B-skupiny USA - Švajčiarsko dve dvojhry, v ktorých proti sebe nastúpia najprv muži a po nich ženy.

Williamsová aj Federer majú 37 rokov a na svojom konte spoločne 43 grandslamových titulov v dvojhre. "Je to veľmi vzrušujúce pre nás oboch a verím, že si tento zápas nenechajú fanúšikovia ujsť," povedal Federer, cituje ho portál BBC. "Je to ako splnený sen. Veľmi sa teším, bude to skvelé," dodala Serena. Zápas je považovaný za najočakávanejší súboj medzi tenistom a tenistkou od legendárneho "súboja pohlaví" z roku 1973. V tom čase 29-ročná Američanka Billie Jean Kingová zdolala 3:0 na sety bývalú mužskú svetovú jedničku, vtedy už 55-ročného krajana Bobby Riggsa.

Napriek tomu, že obaja sú aktívnymi tenistami v rovnakej ére, Federer povedal, že by bolo prehnané, ak by tvrdil, že Serenu veľmi dobre pozná. "Obdivujem všetko, čo dosiahla na kurte i mimo neho. Obaja sme čelili ťažkým súperom a vždy chceme vyhrať. Pravdepodobne sa takýto zápas už nezopakuje. Je jednou z najväčších šampióniek v našom športe, preto sa na náš vzájomný súboj veľmi teším," dodal Federer.

Na Hopman Cupe štartuje osem tímov na pozvanie, do finále postúpia víťazi skupín. Zatiaľ naposledy sa z triumfu tešila práve švajčiarska dvojica Belinda Bencicová a Roger Federer. Pre 20-násobného grandslamového víťaza Federera to bol celkovo druhý triumf na tomto prestížnom podujatí. V roku 2001 zvíťazil po boku krajanky Martiny Hingisovej. V prvom stretnutí tohtoročnej edície podujatia zvíťazili Švajčiari nad Veľkou Britániou hladko 3:0.

Tridsaťšesťročná Američanka štartuje v Západnej Austrálii piatykrát. Dvadsaťtrinásobná víťazka turnajov veľkej štvorky sa v Perthe snaží nadviazať na triumfy z rokov 2003 (s Jamesom Blakom) a 2008 (s Mardym Fishom). Jej partnerom v americkom tíme je tentokrát talentovaný mladík, iba 20-ročný, Frances Tiafoe. V úvodnom stretnutí B-skupiny však nestačili na Grékov (1:2), keď jediný bod pre zámorský tím vybojovala v dvojhre Serena.