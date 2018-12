Takéto bábätko doposiaľ nevideli: Pri pôrode sa personál nestačil čudovať

Americké bábätko Ali prekonalo pri príchode na svet rekord, keďže vážilo 6,7 kilogramu - dvojnásobok priemeru pre novorodencov.

Matka a dieťa, ktoré sa narodilo cisárskym rezom, sú v poriadku. Informácie priniesla v pondelok tlačová agentúra DPA.

Chlapček sa síce nestal v USA prvým novorodencom roka 2019, ale zato bude zrejme výrazne najväčším novorodencom roka 2018 či možno akéhokoľvek iného roka.

Kým väčšina bábätiek sa narodí s priemernou váhou 3,4 kilogramu, Ali prišiel na svet s váhou 6,3 kilogramu a prekonal tak rekord zaznamenaný v nemocnici Arlington Memorial Hospital v meste Arlington v štáte Texas. Mal dvojnásobok tamojšieho priemeru novorodenca. Za vrchnú hranicu rozpätia je považovaná váha 4,5 kilogramu, pripomenula lekárska fakulta Univerzity v Michigane.

To znamená, že Aliho staršia sestra Annabelle patrí do "normálneho" rozpätia, hoci sa tam zmestila len o vlások - pri narodení pred dvoma rokmi vážila 4,36 kilogramu. Ale vzhľadom na to, že chlapci bývajú ťažší než dievčatá a prvé bábätká sú zvyčajne ľahšie než súrodenci narodení po nich, druhorodený Ali mohol byť jedine ťažší.

"Šesť kilogramov sme nečakali, nikto," povedala matka Jennifer Medlocková pre televíziu CBS News v Dallase.

Ali sa narodil 14. decembra a domov sa dostal 19. decembra, niekoľko dní teda strávil na jednotke intenzívnej starostlivosti pre novorodencov, keďže mal nízku hladinu cukru v krvi a krvných doštičiek.

Ali sa dostal domov akurát včas na Vianoce. Už teraz nosí oblečenie pre deti vo veku od troch do šiestich mesiacov, povedal jeho otec Eric Medlock pre televíziu CNN.

"Spí a papá, je to jednoducho zdravý chlapec. O trochu väčší, než by človek čakal," dodal otec.