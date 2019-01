Patrik Herman ukázal svoje bývanie: Pri pohľade na jeho WC budete ohromení

Sťahoval sa štrnásťkrát a ako sa zdá, konečne našiel adresu, na ktorej vydrží. Moderátor Patrik Herman (44) býva v mezonete na okraji Petržalky a z parádnej terasy sa rád pozerá nielen na naše najľudnatejšie sídlisko, ale aj na rakúske veterné elektrárne.

V spodnej časti jeho kráľovstva dominuje obývačka spojená s kuchyňou a ako hneď upozorňuje, viac využíva obývačkovú časť, kým kuchyňa plní skôr dekoratívny charakter. „V podstate tu trávim veľmi málo času, neviem totiž variť. Čakám, že príde mama alebo nejaká návšteva, ktorá variť vie, pre ňu je tento priestor,“ konštatuje s úsmevom.

Kozub bez dreva

Pýchou obývačky je kozub, aj keď ide skôr o núdzové riešenie Patrikovho sna. „Chcel som bývať v rodinnom dome, ale o ten by som sa pravdepodobne nestíhal starať. Napriek tomu, že žijem v paneláku, snažil som sa vytvoriť si tu aj trochu príjemnej domácej atmosféry. Veľmi som túžil mať v dome kozub s komínom, na voňavé drevo, ktoré praská. V týchto podmienkach som si však mohol dovoliť len takýto biokozub,“ vysvetľuje a s odstupom času to považuje za super nápad. „Sú to reálne plamene, ktoré pália a keď zhasnete a necháte zapálený len tento kozub, je to úžasné, krásna atmosféra...“ pochvaľuje si.

Svietiaci záchod

Z obývačky postupujeme rovno za ďalšou atrakciou tohto bytu. Nachádza sa na WC, za dverami s nápisom: „Skočte na WC k susedom, chytám ryby.“ Vysvetlenie sa nachádza vo vnútri miestnosti. Moderátor má toaletu svietiacu všetkými farbami! „Som zaťažený na to, že všetko mi musí svietiť. Svietiaca toaleta je super, keď prídete v noci, nemusíte rozsvecovať,“ baví sa sám na sebe a pravda je taká, že keď už sedí, naozaj priamo z nej môže rybárčiť. K dispozícii totiž má jazierko s vodou, umelé rybičky a detskú udičku. „Ja viem, je to infantilné, ale život má byť aj o takýchto veciach, nie?“ smeje sa.