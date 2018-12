V Rusku sa po výbuchu plynu zrútil bytový dom: Najmenej 7 mŕtvych, dorazil aj Putin

Na minimálne sedem sa už zvýšil počet obetí tragédie v ruskom meste Magnitogorsk, kde sa v pondelok ráno po výbuchu plynu čiastočne zrútil desaťposchodový bytový dom. Informovalo o tom Rádio Slobodná Európa (RFE/RL).

Počet obetí sa zvýšil po tom, ako záchranári objavili ďalšie tri mŕtve telá, z ktorých sa doposiaľ podarilo vytiahnuť z trosiek len jedno, napísala agentúra TASS. Do nemocnice previezli piatich zranených vrátane dvoch detí. Do mesta pricestoval ruský prezident Vladimir Putin, ktorý sa tam stretol s miestnymi predstaviteľmi a navštívil zranených v nemocnici. "Je to v povahe našich ľudí, že si budú - napriek novoročným oslavám - v tejto chvíli pripomínať mŕtvych a zranených," povedal v Magnitogorsku Putin, ktorý sa mal pôvodne zúčastniť na oslavách príchodu Nového roka v čiernomorskom letovisku Soči.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Na mieste katastrofy pracujú pri teplote zhruba mínus 20 stupňov Celzia stovky záchranárov, ktorí z trosiek vyslobodili už najmenej 10 živých ľudí. Zo zvyškov budovy vyviedli tiež 16 ľudí, ktorí prežili bez ujmy na zdraví. Mrazivé počasie znižuje nádej na to, že sa v troskách podarí nájsť ešte ďalších preživších. Údaje o počte nezvestných sa rôznia, pohybujú sa okolo čísla 35 až 40.

Miesto výbuchu, ktorý zničil vstupnú časť domu a 48 bytov, prehľadáva približne 470 ľudí a 70 rýpadiel. K zrúteniu sa budovy v meste Magnitogorsk, ležiacom na rieke Ural, približne 1400 kilometrov juhovýchodne od Moskvy, došlo v pondelok okolo 06.00 h miestneho času, keď väčšina obyvateľov ešte spala. Za pravdepodobnú príčinu nešťastia označili miestne úrady výbuch plynu. Preventívne boli evakuovaní aj obyvatelia okolitých domov. Tragédiu začal vyšetrovať Vyšetrovací výbor Ruskej federácie, ktorý do Magnitogorska vyslal vyšetrovateľov zo svojho moskovského ústredia. Magnitogorsk leží na rieke Ural, približne 1700 kilometrov juhovýchodne od Moskvy.