Koho si Slováci želajú vo štvrťfinále? S Rusmi máme nevybavené účty, chceme im to vrátiť

Po výhre Slovenských reprezentantov do 20 rokov nad Kazachstanom sa zverenci trénera Ernesta Bokroša predstavia vo štvrťfinále. Ich súperom môže byť len jeden z dvojice Rusko - Kanada.

Práve vzájomný súboj dvoch favoritov rozhodne o tom, ktorému zo silných tímov budú naši čeliť. Obaja majú totižto vo svojej skupine zhodne 9 bodov a až vzájomný súboj rozhodne o tom, kto sa usadí na prvom mieste. Pre Slovákov by bolo pravdepodobne lepšie, keby hrali proti Rusom. "Musíme byť pripravení na štvrťfinále, Rusko i Kanada sú veľmi dobré tímy. Proti USA sme ukázali, že vieme hrať proti lepším mužstvám," povedal útočník Miloš Roman.

Adam Rúžička má vo výbere súpera do štvrťfinále úplne jasno: "Dúfam, že dostaneme Rusko. Máme s nimi nejaké nevyrovnané účty ešte z tímu do 18 rokov. Prehrali sme s nimi vo štvrťfinále domácich MS 2017 v predĺžení. Dúfam, že budeme hrať s nimi a vrátime im to."