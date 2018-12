Slováci postúpili do štvrťfinále: Kazachstanu uštedrili dvojciferný debakel!

Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov zvíťazila nad výberom Kazachstanu hladko 11:2 vo svojom záverečnom štvrtom vystúpení v základnej B-skupine na majstrovstvách sveta hráčov tejto vekovej kategórie.

V kanadskej Victorii si vybojovala istotu postupu do štvrťfinále. Zverenci trénera Ernesta Bokroša zlomili odpor súpera už v prvej minúte gólmi Adamov Lišku a Ružičku. Prvú tretinu vyhrali Slováci 6:0, po druhej viedli 9:1. Tím SR "20" nastúpi vo štvrťfinále v stredu 2. januára 2019 proti víťazovi A-skupiny, bude ním Rusko alebo domáca Kanada. Kazachstan bude bojovať o zotrvanie medzi elitou.

Majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov v Kanade - nedeľa:

B-skupina (Victoria):

Kazachstan "20" - Slovensko "20" 2:11 (0:6, 1:3, 1:2)

Góly: 31. Gatijatov (Samat Danijar, Orechov), 47. Gatijatov (B. Muratov, Samat Danijar) - 1. Liška (Hrehorčák, Miloš Roman), 1. A. Ružička (Pospíšil, Korenčik), 6. A. Ružička (Korenčik, Krivošík), 9. Andrej Kollár ml. (Kelemen), 12. Krivošík (A. Ružička), 15. Dlugoš (J. Baláž, Regenda), 23. Andrej Kollár ml., 28. Miloš Roman (Hrehorčák, Liška), 34. Regenda (Demo), 55. Dlugoš (J. Baláž, Regenda), 60. Andrej Kollár ml. (Kelemen, Demo)

Vylúčení: 5:7 na 2 min, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Pražák ČR), Romasko (Rus.) - Harrington (Kan.), Šišlo (Rus.), 5685 divákov

Zostavy:

Kazachstan: Jeremejev (6. - 29. Nurek) - Samat Danijar, Orechov, Musabajev, Chripkov, D. Muratov, Šinkareckij, Koroľov - Gatijatov, Sajan Danijar, Makuckij - Treťakovskij, Žorabek, Vereščagin - Bojko, Mitenkov, Musorov - Ďomin, Gusejnov, Bujaľskij - B. Muratov

Slovensko: Hlavaj - Ivan, Fehérváry, Korenčík, A. Žiak, Dlugoš, Demo, Golian - Liška, Miloš Roman, Patrik Hrehorčák - M. Pospíšil, A. Ružička, Krivošík - Kelemen, Andrej Kollár ml., Fafrák - Regenda, J. Baláž, Kukuča

V dôležitom zápase, ktorý rozhodoval o postupe do štvrťfinále či nutnosti bojovať o záchranu v elitnej kategórii, mali Slováci úvod ako z rozprávky. Už v 22. sekunde otvoril skóre Adam Liška strelou z ľavého kruhu pomedzi betóny brankára Jeremejeva a o desať sekúnd neskôr pridal gól aj Adam Ružička, keď vyškolil defenzívu súpera a bekhendovým blafákom upravil na 2:0. Prvú tretinu vyhral slovenský tím hladko 6:0, do streleckej listiny sa druhýkrát zapísal Ružička a po ňom aj Andrej Kollár ml., Filip Krivošík a Marcel Dlugoš.

V druhej časti zvýšil Kollár na 7:0 a ôsmy presný zásah tímu SR"20“ dosiahol Miloš Roman. Tretí až ôsmy gól inkasoval náhradný kazašský brankár Nosek. Súper síce v 31. min skorigoval v presilovke zásluhou Gatijatova, ale na 9:1 upravil Pavol Regenda. V druhej časti navyše trafili žŕdku Patrik Hrehorčák, Ružička aj Krivošík.

Tretiu tretinu vylúčenie Hrehorčáka potrestal gólom Gatijatov, no potom Slováci pridali ešte dva zásahy. Okrúhlu desiatku zaznamenal v 55. min Dlugoš a 13 sekúnd pred treťou sirénou upravil na konečných 11:2 Kollár, v nedeľu autor hetriku.

Tabuľka B-skupiny:

1. Švédsko 3 2 1 0 0 12:7 8 - istý postup do štvrťfinále

2. USA 3 2 0 1 0 14:8 7 - istý postup do štvrťfinále

3. Fínsko 3 2 0 0 1 11:3 6 - istý postup do štvrťfinále

4. Slovensko 4 1 0 0 3 15:14 3 - istý postup do štvrťfinále

****************************************************************

5. Kazachstan 2 0 0 0 2 2:13 0